李克强：从未讲过GDP要死守某个点

针对中国三季度国内生产总值（GDP）增速降至6.9%，中国国务院总理李克强表示，从未讲过要死守某一个点，而是让经济运行保持在合理区间，7%左右的增速来之不易。他称，中国已经是10万亿美元的经济体，是世界第二大经济体，所有经济总量2万亿美元以上经济体增长超2.5%已是不俗的表现。路透