中国经济明年下行压力依然存在 外贸回升幅度料有限--商务部

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京11月8日 - 中国商务部周六称，2015年外贸发展面临的国际环境可能略有改善，但回升幅度有限，风险和不确定因素较为突出；国内环境总体稳定，但经济下行压力依然存在。
商务部网站刊登《中国对外贸易形势报告（2014年秋季）》的新闻稿指出，综合判断，2014年中国对外贸易增速仍将高于全球贸易平均增速，也高于大多数主要经济体对外贸易增速。
“2015年中国外贸发展面临的挑战突出体现在：外部需求难有明显回升；中国外贸竞争优势转换“青黄不接”；贸易摩擦形势依然严峻复杂等。”新闻稿指出。
商务部称，2014年前三季度，面对错综复杂的国内外经济形势，中国政府及时出台支持外贸稳定增长的政策措施，推动了进出口增速逐步企稳回升、质量效益进一步提高。
中国海关周六公布，今年前10个月进出口总值同比增长3.8%，至3.53万亿美元。10月出口同比增长11.6%，进口同比增长4.6%，贸易顺差454.1亿美元。
商务部秋季报告称，中国政府将深入落实稳定外贸增长和加强进口的政策措施，大力培育外贸竞争新优势，进一步提高贸易便利化水平，改善财政和金融服务，有效应对贸易摩擦，增强外贸发展潜力。 （完）
更多细节，请点选商务部网站(www.mofcom.gov.cn)
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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