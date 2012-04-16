中国经济放缓似不足惧 财政与货币政策侧重定向发力

* 在市场预期调降存准之际,却迎来人民币扩大汇率波幅

* 显示决策层并不太过担心经济增速放缓

* 财政和货币政策更侧重定向调控

* 以税收引导结构调整,增值税试点范围将扩大

作者 沈燕

路透北京4月16日电---中国今年一季度经济增速录得近三年新低,就在市场预期调降存准可能升温之际,北京上周末突然宣布扩大人民币汇率波幅,在金融改革停滞的舆论声中终於走出一大步,同时也传递出对经济并不过於担心的信号.

结合近期的一系列金融改革举措,以及上周五国务院常务会议对一季度经济形势研判,不难看出中国对正处於低谷中的经济仍颇有信心,所以才敢在稳增长与调结构的平衡中将政策着力点倾向後者,而在财政与货币政策的运用上也更趋於定向调控发力.

"从国务院常务会议内容看,上面对一季度经济增幅放缓不是很担忧,至少仍在年初设定的增长目标7.5%之上,且从目前的经济形势看,後几个季度GDP仍会保持8%左右的平稳增速."中国国家信息中心经济预测部高级经济师祁京梅称.

她指出,要实现结构调整的中长期目标,中国就必须承受增速放缓的痛楚,并尽快推进经济体制及结构等方面的改革,目前的政策导向意图很明显.

中国国际经济交流中心研究员王军也表示,常务会议透露出的货币政策信号仍是定向宽松,财政政策则是结构性减税,以及通过税收刺激消费扩大内需.

中国上周五发布一季度经济数据显示,首季GDP增速8.1%,低於市场预期并创出近三年新低.当日召开的国务院常务会议也指出,经济运行存在下行压力,物价上涨压力仍然存在,然宏观调控政策具有较大回旋余地.

"总的看,中国经济的基本面是好的,经济增速处於合理区间;经济发展具备很大潜力,宏观调控政策具有较大回旋余地."国务院常务会议指出,"(要)加强政策储备,预留政策空间,做好应对困难和挑战的准备."

**推进金融改革**

近期金融改革小试水不断,从温州金融实验区获批,到深圳前海金融创新,而扩大人民币汇率幅度的举措,则燃起市场对更多金融改革的憧憬.

不过,在本届政府在任的最後一年,面临领导人换届的政治敏感期,中国今年更强调的是"稳中求进",期望金融改革有大的突破恐并不现实.

中国总理温家宝多次展现推进改革的决心.最新一期党刊《求是》杂志发表温家宝题为"让权力在阳光下运行"的文章称,要把反腐倡廉建设摆到更加重要位置,今年要深入推进行政审批制度改革和公共资源配置市场化改革,打破垄断,扩大开放,公平准入,鼓励竞争,完善并严格执行审批项目设定和实施制度,重点放开对社会资本投资的限制,逐步铲除因垄断影响社会公平和滋生腐败的土壤.

在打破金融垄断的呼吁声中,金融改革谨慎试水.包括今年3月底的国务院常务会议决定,设立温州市金融综合改革试验区;同时将研究温州地区开展个人境外直接投资试点,以引导中国民间融资规范发展,提升金融服务实体经济的能力.

此外,深圳市提出《关於加强改善金融服务支持实体经济发展的若干意见》,将重拳出击改革金融服务,包括推进前海股权交易所建设,加快推进深港跨境人民币贷款业务试点等.

眼下,扩大人民币汇率波幅是中国金融改革迈出的比较大的一步.上周六,中国央行宣布人民币汇率日波幅倍增至1%,在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.但也令原本期待近日下调存款准备金率的预期落空.

中国国际经济交流中心研究员张永军表示,下调存准与扩大人民币汇率波幅并不矛盾,扩大人民币汇率波幅是条件成熟的现实选择,体现人民币汇率更趋於均衡;而下调存准则有助於缓解实体经济的资金难题.

祁京梅则指出,由於3月份的信贷投放超出预期,一定程度上缓解了资金压力,且从目前的实际情况看,通常不是银行惜贷,而是企业慎贷,很多企业没有贷款需求.

"现在很多产业都面临产能过剩,经济下行时,企业效益也在下滑,尤其政府强调结构调整,重化工业高耗能,高污染的行业都面临淘汰,而新兴产业的崛起也需要时间,在没有好的投资方向时,市场会呈现出一种胶着的状态."她称.

汇丰中国首席经济学家屈宏斌则表示,货币的松紧无法解决结构性问题,只有深化改革才能调结构.但宏观政策和调结构不可相互替代也不相互冲突,须两者兼顾才能保证经济持续稳定发展.

中国3月新增人民币贷款10,100亿元,高於此前8,000亿元的路透调查中值.当月末广义货币供应量(M2)同比增长13.4%,亦高於12.9%的路透调查中值.

中国大型投行--中金公司最新信用策略周报就预计,尽管3月份CPI和信贷增量都出现反弹,但是这一趋势不可持续,考虑到4月份财政存款的缴款会加剧资金面紧张的局面,本月法定存准比率下调的可能性依然较大.

**税收工具加力作用於调结构**

而充分发挥税收在调整结构中的作用,以刺激内需扩大消费,则是财政政策下一步的着力点.

国务院常务会议就指出,要抓紧落实完善结构性减税政策,扩大营业税改征增值税试点的行业和地区范围,加大对小微企业的扶持力度.着力扩大内需,既要坚定不移地扩大消费需求,也要保持适度的投资规模.

王军提到,营业税改增值税,有助於服务业的发展,今年上海已率先试点,眼下又提及要扩大区域和范围,显见政府推动财税政策改革的力度.

继上海试点後,目前北京、深圳、江苏等中国多个省市已相继向财政部提交申请,希望进入营业税改增值税试点范围,预计新一轮"营改增"试点扩容或将在下半年启动.

此外,强调扩大进口,促进外贸平衡,中国调降进口商品关税亦是大势所趋.

中国海关总署公告称,自周日(15日)起已开始实行新进口物品完税价格和税率表,部分化妆品完税价格上调,部分电子、摄像产品的税率有所下调.和以前的政策相比,调低了部分进口物品的税率,如摄影设备、计算机及外围设备税率从20%降至10%.而化妆品税率50%,食品、饮料税率为10%,箱包及鞋靴税率10%,与以前保持一致.

祁京梅就指出,从调整後的情况看,受政策鼓励的高科技领域,如摄影设备、计算机及外围设备等税率下调,但此前呼声甚高的奢侈品关税,包括化装品等税率不变,有些反而增加."可能是想体现政策引导居民消费的意图吧,虽然没有一步到位,估计会逐步下调."

新政改变使得化妆品、高端滋补品的进口税额大幅提高.对大部分消费者而言,一些化妆品完税价格的翻番调整影响更大,像眼霜从原来的100元/瓶上升至200元/瓶,香水则从每瓶100元升至300元.

王军就认为,中国鼓励消费的刺激政策後遗症已经显现,进口商品关税调整应吸取教训."要把中国人在国外的庞大消费能力移到国内市场,就应进一步下调关税税率,尤其是那些已进入寻常百姓家的进口商品,他说. (完)

--审校 屈桂娟

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