中国经济不太可能发生硬着陆 但改革疑虑增强--惠誉

(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)

香港/新加坡，4月5日(惠誉)--惠誉今日发表的专题报告，包括我们对于中国经济硬着陆前景、人民币是否会遭到贬值、结构性改革的可能性、银行体系风险情况以及评级展望看法。

惠誉坚信，中国拥有行政与金融资源，可以避免在未来两年左右的评级展望期内发生破坏性的放缓，导致增长速度降至接近于零的水平。这点支持中国“A+”的主权评级。但是，经济中的杠杆程度较高，且仍在上升，是系统性弱点日益明显的来源，而且一直是惠誉没有把评级上调至“AA”级别的主要原因。此外，相对于风险程度，当局改革策略的透明度仍然较低。

信贷扩张速度快于国内生产总值(GDP)增长的时间越长，出现金融系统压力的风险就会越高，但这种压力迫近并非我们的基础假设。信贷快速增长意味着银行体系报告的资产质量很可能下降。不过对于银行评级而言，不良贷款率何时在什么水平见顶，并不如银行的损失吸收缓冲状况那么重要。在惠誉给予评级的银行中，国有银行的缓冲实力比中等银行更强，而由于信贷扩张加快，中等银行缓冲也以更快速度削弱。

惠誉认为，国有企业重组的推进会比1990年代末期时慢，企业负债是投资者的主要担忧之一。在整合并减少国有企业整体数量的过程中，更有可能的结果是资产置换、实体合并或者非核心子公司被交易或置换给其他企业(包括资产管理公司)。而大规模私有化则不太可能出现。

惠誉于4月5日发表特别报导《投资者想知道的：中国》，可点击(www.fitchratings.com)浏览。(完)