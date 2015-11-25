目前无迹象显示中国经济存危机 但未来几年仍令人担忧--施罗德

路透香港11月25日 - 施罗德投资(SDR.L)周三的评论称，最近的中国之旅缓解了该行对中国的疑虑，因为实际情况并非如数据所显示般悲观，目前亦没迹象显示中国正存在危机，不过，从一些消息来看，未来几年的经济情况仍然令人担忧。

施罗德新兴市场经济学家Craig Botham并称，尽管一些公司对冲货币风险及美元债务偿还活动已达至顶峰并将会有所下降，减轻了人民币的压力，但是分散投资的想法将意味着，如果货币管制得到放宽，人民币将有可能进一步贬值。

以下为其评论摘要：

**改革前景**

投资者已看淡中国会更倾向以市场为主导的可能性，市场改革必须满足国家的宗旨及提升社会稳定性方会获允许进行。另一方面，改革受到来自国企领导层的强大阻力。他们不愿与其他公司合并，因为他们现拥有明显的既得利益。五中全会将对此带来重大改革的机会甚微。

**一孩政策喊停**

现在，终止一孩政策似乎是中央的主要政策，但该项政策所带来的影响可能有限。

提高出生率固然有好处，但结束一孩政策未必凑效。之前曾推出的各项放宽政策，例如2014年有1,100万对夫妇合资格生第二胎，但仅有100万对夫妇提出了申请。这可能是因为一孩政策实施多时，一孩标准需要一段时间方能逆转。此外，据传许多中国年轻人将养育孩子的成本（尤其是教育成本）列为考虑组织大家庭的主要障碍。

**国企改革**

国企改革（包括合并）将会是减少中国产能过剩的关键环节。一些大型国有企业聘用的员工几乎是其实际所需的两倍。当然，这是政府需要解决的问题：如何在不引起大规模失业下减少产能过剩。大规模失业会动摇各方对中国共产党的肯定及威胁社会稳定。现实政治的形势为市场悲观情绪提供更多的依据。产能过剩行业中的国企已开始进军「新兴产业」领域，但是现有员工能否快速地获得有关的再培训仍值得质疑。

**房地产差异**

房地产市场的产能过剩问题仍然有待解决，但是一线城市与其他城市之间的差距正在扩大。尽管上海市中心的房地产应该较西部省份的小城市的房地产更为稳健并不足为奇，这为集中在较为逊色的地区的小型地产商带来了问题。乐观来说，行业整合的速度仍然只可谓稳妥。小型地产商更可能面对倒闭的危机。

**金融自由化**

金融自由化的改革推进相当有序及快速。目前存款利率全面放开，而尽管它正挤压银行利润，地方政府的债务互换计划亦减少了债务成本。国家鼓励银行以外的买家大力购买地方政府债券。然而，这有助解决债券市场泡沫，显着收窄信贷领域内的息差。地方政府债券本身与主权债券的息差仍然非常窄，这与中央政府提供支持的假设有相当关系。

**货币贬值**

当然，并非所有金融改革都会一帆风顺。8月份人民币贬值出乎所有人意料，其中包括有着广泛关联的国企。政策冲击之后，陷入一定恐慌的公司明显更希望对冲货币风险，亦开始了偿还美元债务。与此同时，资产管理公司的富有客户亦据说希望分散投资，避免投资以人民币计值的资产。尽管对冲及债务偿还活动已达至顶峰并将会有所下降，减轻了货币的压力，但是分散投资的想法将意味着，如果货币管制得到放宽，人民币将有可能进一步贬值。

**存在硬着陆的可能性？**

我们仍然预期中国经济增长会避开灾难性的崩溃而逐步放缓。然而，若改革并不成功，硬着陆的风险将会增加。如果资源错配的问题得到解决（此乃转型为服务引导型增长的关键），既得利益将会受到挑战。如果继续允许低效率的国有企业在市场上占据主导地位，生产力将会受到打击，而经济增长放缓的速度将会更快--未来五年将至关重要。（完）