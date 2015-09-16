中国扩大固定资产加速折旧优惠至汽车等四领域--国务院常务会议

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月16日 - 中国国务院常务会议周三决定，扩大固定资产加速折旧优惠范围，以拉动有效投资、推进产业加快改造升级，预计实行该政策后今年将减税约50亿元人民币。
国务院会议决定，在原有生物药品等六个行业基础上，扩大固定资产加速折旧优惠范围，对轻工、纺织、机械、汽车四个领域重点行业的企业，在今年1月1日后新购进的固定资产，允许缩短折旧年限或将采取加速折旧方法。
对其中小微企业新购进单位价值不超过100万元的研发和生产共用仪器设备，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除；超过100万元的，允许缩短折旧年限或采取加速折旧方法。
会议还提出，推动大众创业、万众创新，需要打造支撑平台，要利用“互联网+”，积极发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，促进生产与需求对接、传统产业与新兴产业融合。
此外会议要求要落实小微企业税收优惠和清费政策，加大财政对企业贷款、担保等的支持，发展中小金融机构，降低融资成本，缓解小微企业融资难题。
在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委周一表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。