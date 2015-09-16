中国扩大固定资产加速折旧优惠至汽车等四领域--国务院常务会议

路透北京9月16日 - 中国国务院常务会议周三决定，扩大固定资产加速折旧优惠范围，以拉动有效投资、推进产业加快改造升级，预计实行该政策后今年将减税约50亿元人民币。

国务院会议决定，在原有生物药品等六个行业基础上，扩大固定资产加速折旧优惠范围，对轻工、纺织、机械、汽车四个领域重点行业的企业，在今年1月1日后新购进的固定资产，允许缩短折旧年限或将采取加速折旧方法。

对其中小微企业新购进单位价值不超过100万元的研发和生产共用仪器设备，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除；超过100万元的，允许缩短折旧年限或采取加速折旧方法。

会议还提出，推动大众创业、万众创新，需要打造支撑平台，要利用“互联网+”，积极发展众创、众包、众扶、众筹等新模式，促进生产与需求对接、传统产业与新兴产业融合。

此外会议要求要落实小微企业税收优惠和清费政策，加大财政对企业贷款、担保等的支持，发展中小金融机构，降低融资成本，缓解小微企业融资难题。

在投资增速创15年新低之际，中国国家发展改革委周一表示，为精准调控扩投资，迅速投放专项建设基金支持重点领域建设，目前第一批专项建设基金已投放到位，第二批将于9月底前实现投放。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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