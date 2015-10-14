中国未来五年投入逾1,400亿元 支持农村及偏远地区宽带建设--国务院

路透北京10月14日 - 中国国务院周三表示，将在未来五年投入超过1,400亿元人民币，力争到2020年实现宽带覆盖98%的行政村，并逐步实现无线宽带覆盖。同时部署加快发展农村电商，确定促进快递业发展的措施,向各类资本进一步开放国内快递市场。

中国政府网刊登的国务院常务会议内容称，将完善农村及偏远地区宽带电信普遍服务补偿机制，缩小城乡数字鸿沟。将加大中央财政投入，引导地方强化政策和资金支持，鼓励基础电信、广电企业和民间资本通过竞争性招标等公平参与农村宽带建设和运行维护，同时探索PPP、委托运营等市场化方式调动各类主体参与积极性。

国务院常务会议并称，将加快农村电商发展，鼓励社会资本、供销社等各类主体建设涉农电商平台；同时，完善交通、信息、产地集配、冷链等相关设施；金融支持方面，鼓励金融机构创新网上支付、供应链贷款等产品，简化小额短期贷款手续，加大对电商创业的信贷支持。

此外，会议指出，将加快发展快递业，向各类资本进一步开放国内快递市场，支持快递企业兼并重组；将加大财税、金融、用地等政策支持，中央预算内投资重点支持农村和西部地区公益性、基础性快递设施建设；鼓励金融机构开展抵押贷款、融资租赁等业务，拓宽企业融资渠道。

中国国家发改委日前批复福建海峡西岸城际铁路、成渝地区城际铁路、皖江地区城际铁路及宁夏沿黄经济区城际铁路等四个项目，以及温州市域铁路和广州轨道交通7号线等两个市域交通建设项目，累计总投资2,744.73亿元人民币。（完）

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