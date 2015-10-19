2015年三季度国民经济运行情况发布会要点摘录（更新版）

(新增更多内容)

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，三季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%，但仍创下2009年一季度以来最低；三季度GDP环比增长1.8%。

国家统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长10.3%，路透调查中值为10.8%；9月规模以上工业增加值同比增长5.7%，社会消费品零售总额同比增10.9%， 路透调查预估中值分别为6%和10.8%。

以下是国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上的讲话内容要点摘录：

**中国经济会继续保持总体稳定运行态势**

现阶段正处于结构调整的关键期，传统产业占的比重相对比较大，调整的时候可能感觉到下行的压力还是比较大的，但是假以时日，随着新动力的成长，潜力的继续发挥，中国改革的继续推进，创新的步伐加快，支撑力和新动力交织在一起，会对冲下行的压力，中国经济会持续保持平稳较快的增长，保持中高速的增长，这是四季度包括今后一个时期最可能的运行态势。

支撑中国经济增长的动力和影响中国经济上行的压力，在现阶段应该说达到了一个新的均衡。现在影响中国经济有三种力量，一种力量是下行压力，这个下行压力在短期之内，尤其是中国结构调整没有完成之前会一直存在，只不过力度强弱的问题。

第二种力量是支撑力，因为中国经济仍处在战略机遇期，中国稳定运行的基本面没有变化，支撑力还是比较强的。首先是来自于中国的工业化和城镇化没有完成，中国工业化和城镇化与世界平均水平尤其是发达国家的水平相比，仍有很大的空间，尤其是新型城镇化和新型工业化跟新技术结合会创造出新的增长动力。第二个支撑力来自于中国发展不平衡，中西部地区仍然具有后发优势。第三个支撑力来自于中国消费结构的升级。这三个层面构成了支撑中国经济稳定运行的支撑力。

**人均可支配收入跑赢GDP**

今年经济运行中的一个很大的亮点，就是全国居民人均可支配收入继续保持较快增长，收入总体的增速是超过GDP的，去年以来这个趋势一直在保持。之所以经济增速有所放缓，而居民收入还能保持较快的增长，原因是多方面的，与中国政府加大惠民生的力度，出台一系列促进收入增长政策措施的逐步落实是有关的。

从结构性因素来讲近年来中国的产业结构和需求结构在转型，而且人口结构也在发生新的变化，这就造成劳动力的供求关系发生一些变化，就业比预期的要好，工资率在不断上升，所以城乡居民从劳动报酬得到的收入一直保持比较坚挺。

政策方面的因素就更多。从工资性收入角度来看，前三季度，全国居民人均可支配收入中的工资性收入增长9.1%，其中有一块收入是跟政策的推动有很大关系，就是从去年以来，城乡一些人员工资标准有所提高，今年很多地方补发了去年10月份以来的加薪工资，对工资收入有正向的拉动。

从转移性收入来看，这两年政府转移支付力度比较大，不断提高离退休人员工资标准，增加养老保险的补助，例如全国城乡居民基本养老保险。

此外，财产性收入也是有所增长的。对城市来讲，主要是这两年租房市场比较好，前三季度居民的人均出租房屋净收入增长了12.6%。对农村居民来讲，随着土地流转的加快，出租土地的收入增加，前三季度居民人均转让承包土地经营权租金净收入增长了17.1%。

**中国经济增长动力仍在**

至于今后经济的增长动力，中国是不缺增长动力的，虽然工业增速在下滑，但是服务业发展在加快，而且从2012年开始，服务业增加值占比首次超过二产以后，由工业主导向服务业主导加快转型，所以服务业成为近期经济稳定增长一个非常重要的支撑。

从需求角度来看，尽管投资增速在回落、出口增速在回落，但是消费增长是相对比较稳健的。1-9月份，社会消费品零售总额扣物价以后实际增长是10.5%，而且增速是在逐月提高的，与居民消费结构升级相关的一些行业，旅游、保健、卫生、教育、医疗这些行业增长速度都是非常快的。

另外，中国政府进一步加快改革创新，进一步推动“大众创业、万众创新”，所以新产业、新业态、新产品、新模式这些新的动力在加快孕育成长，这些方面都是中国经济增长的动力来源。所以，假以时日，中国新动力的成长，再加上产业结构和消费结构的转型，一定会推动中国经济持续保持平稳较快增

**中国没有加入TPP对中国有影响**

就这件事情本身来讲有影响，但是短期影响不会很大。首先，TPP从签署初步意向到最终通过和实施还有一个过程，所以有一定的不确定性。第二，中国对这件事情已经有一些应对的措施，比如说我们加快推进双边自由贸易的谈判，同时加快推进“一带一路”，加快自贸区的建设，这在一定程度上能够对冲一些影响。

更重要的一点，中国市场空间巨大，最终的贸易还是要取决于市场的需求。所以，不论是发展中国家还是发达国家，对于进入中国的市场还是抱有浓厚的兴趣，我们愿意在平等互利的基础上加强双边合作。因此，短期的影响不是很大。

但是也要高度重视，因为TPP毕竟是一个多边的贸易制度建设的规定，而且TPP所涉及的12个国家经济总量占世界将近40%，如果真的按照这个协议规定实施的话，将有近两万宗产品能够实行零关税，所以对我们的外贸还是有一些压力。我们正好趁这样的机会，加大国内调整产业升级，变被动为主动，化挑战为机遇，对中国的产业升级产生一种正推动。

**三季度经济回落原因**

从国际层面来看，世界经济的复苏是不及预期的，前段时间，像世界银行、货币基金组织等国际机构都纷纷下调了世界经济增长的预期，普遍下调了0.2到0.3个百分点。另外一个因素，从国际层面来观察，美国的加息预期进一步强化，造成世界大宗商品的价格、股市、汇市出现大幅动荡，许多国家货币出现进一步贬值，这样加大了中国出口的压力。所以三季度中国的对外出口是-5.7%，降幅比二季度扩大了2.8个百分点，三驾马车中出口的下行压力是加大的。

从国内的情况来看，中国仍处在结构调整的关键阶段，传统产业不仅在去库存，而且在实实在在地去产能，钢铁、水泥、建材这些传统产能过剩行业的增速都出现了下滑。前三季度，粗钢产量下降了2.1%，水泥产量下降了4.7%，这就可以看出来，这些传统产业是实实在在地去产能，短期来讲对工业下行产生了压力。另外还有一个因素，前期增长比较快的，像汽车、手机这些行业，市场容量进入了调整期。

所以国际层面的因素和国内层面的因素相互叠加，加大了三季度经济下行的压力，这是三季度经济增长速度有所回落的非常重要的原因。

**如何看待GDP增速破七？**

总的看法是虽然经济增速略有回落，但是总体平稳的基本面没有变，稳中有进和稳中向好的态势没有变。经济运行仍在合理区间，GDP还是在7%左右。就业指标总体表现还是不错的，前三季度新增就业超额完成全年的计划目标。9月份我们调查失业率数据是在5.2%左右，比前两个月稍微有一点点上升，主要原因是8、9月份正是中国大学毕业生进入劳动力市场的旺季，所以一定程度上增加了劳动力市场的压力，但是主要的25-60岁的就业人员调查失业率是稳定的。居民消费价格1-9月份只上涨1.4%，而且居民收入保持较快增长，增速高于GDP，这些指标充分说明当前中国经济总体运行还是比较平稳的，仍在合理区间。

看结构。产业结构是在继续优化，突出表现在服务业增长还是比较快，产业结构由原来的工业主导向服务业主导转变的趋势更加明确。第三产业占GDP的比重达到51.4%，比上半年49.5%高出近两个百分点，比去年同期高出2.3个百分点，这种产业结构的调整是在稳步推进的。

另外，转型升级的势头也非常好。在中央一系列“大众创业、万众创新”政策的推动下，中国的新产业、新业态、新产品、新经济、新动力成长是比较快的，加快孕育。1-9月份，网上零售额增长还是在36%左右，将近40%，新产品像新能源汽车都在翻倍增长。在工业结构中，1-9月份高技术产业增加值增长速度仍然达到10.4%，比规模以上工业增长速度高出4.2个百分点。说明中国的产业结构升级在加快。

以上情况说明，在经济的新常态下，增速换挡、结构优化、动力转换，都在有序地推进，这也说明调整符合规律，转型符合方向，发展符合预期。所以中国经济的总体发展大势没有变化。（完）