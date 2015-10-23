当前中国经济运行总体平稳 但也存在一定下行压力和结构矛盾--习近平

路透北京10月23日 - 中国国家主席习近平访英期间表示，当前中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间和预期目标之内，但也确实存在一定下行压力和一些结构性矛盾。

新华社周四稍晚援引习近平在中英工商峰会致辞称，作为全球最大的新兴市场经济体，中国经济发展进入了新常态。今年前三季度中国经济增长6.9%，继续在引领世界经济增长方面发挥重要作用。

“中国经济确实存在一定下行压力，存在一些结构性矛盾，这是中国经济增长到一定阶段、一定水平之后必然要经历的正常调整。”习近平表示，将继续推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进经济持续健康发展。

提及中国对外开放战略时，他强调，“一带一路”建设将为中国和沿线国家共同发展带来巨大机遇。“一带一路”是开放的，是穿越非洲、环连亚欧的广阔“朋友圈”，所有感兴趣的国家都可以添加进入“朋友圈”。“一带一路”是多元的，涵盖各个合作领域，合作形式也可以多种多样。

习近平指出，中英在“一带一路”框架内开展合作大有可为，潜力巨大。双方要紮实做好核电、高铁、基础设施建设等大项目，推动这些标志性合作尽快落地。

他称，中国重视人民币国际化在伦敦和欧洲的进程，将继续支持伦敦人民币离岸市场发展，并加强同英国在国际货币基金组织、世界银行、亚投行等多边金融机构中的合作。

中国国家主席习近平访英期间签署了价值数百亿美元的协议，包括为英国核电站提供资金。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。（完）