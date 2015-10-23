当前中国经济运行总体平稳 但也存在一定下行压力和结构矛盾--习近平

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京10月23日 - 中国国家主席习近平访英期间表示，当前中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间和预期目标之内，但也确实存在一定下行压力和一些结构性矛盾。
新华社周四稍晚援引习近平在中英工商峰会致辞称，作为全球最大的新兴市场经济体，中国经济发展进入了新常态。今年前三季度中国经济增长6.9%，继续在引领世界经济增长方面发挥重要作用。
“中国经济确实存在一定下行压力，存在一些结构性矛盾，这是中国经济增长到一定阶段、一定水平之后必然要经历的正常调整。”习近平表示，将继续推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，促进经济持续健康发展。
提及中国对外开放战略时，他强调，“一带一路”建设将为中国和沿线国家共同发展带来巨大机遇。“一带一路”是开放的，是穿越非洲、环连亚欧的广阔“朋友圈”，所有感兴趣的国家都可以添加进入“朋友圈”。“一带一路”是多元的，涵盖各个合作领域，合作形式也可以多种多样。
习近平指出，中英在“一带一路”框架内开展合作大有可为，潜力巨大。双方要紮实做好核电、高铁、基础设施建设等大项目，推动这些标志性合作尽快落地。
他称，中国重视人民币国际化在伦敦和欧洲的进程，将继续支持伦敦人民币离岸市场发展，并加强同英国在国际货币基金组织、世界银行、亚投行等多边金融机构中的合作。
中国国家主席习近平访英期间签署了价值数百亿美元的协议，包括为英国核电站提供资金。英国首相卡梅伦希望习近平此行将带动一波来自中国的投资热潮。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。