中国官方指3%赤字率和60%负债率红线可调整 市场速做反应（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
(新增分析师评论和市场反应)
路透北京11月6日 - 中国财政部副部长朱光耀周五称，当前全球经济面临2009年以来最为严峻复杂的形势，从金融危机的教训中，需要考虑传统的经济学理论是否要做调整，3%的赤字率红线、60%的负债率红线是否可以反思调整。
分析人士指出，朱光耀的此番表示，预示中国未来几年可能会采取积极扩张的财政政策，而货币政策也会有进一步放松。受此消息影响，中国股市 .SSEC 午后进一步上扬，国债期货各品种则悉数下跌。
财新网援引朱光耀在第六届财新峰会上称，当前IMF（国际货币基金组织）官员公开表示，世界经济有可能陷入新一轮衰退，这种对经济走势的基本判断的改变需要重视。
“从金融危机教训可以反思，3%的赤字率红线和60%的负债率红线，是不是一个绝对科学的标准，是否可以调整，这些观念的僵化并不利于改革，要在实践中调整，形成有指导意义的经济学理论。”朱光耀称。
德国商业银行中国经济学家周浩特地就朱光耀的这段表示发出评论，称在经济面临较大阻力之时，这意味着中国可能在未来几年积极扩张财政政策。今年的财政赤字/GDP占比也可能超过2.3%的目标。而且，财政政策的扩张预示货币政策也会有进一步放松。
朱光耀强调，2015年是自全球金融危机以来，形势最为严峻和复杂的一年，IMF连续4次下调增长率判断，目前调整为3.1%，当前全球增长仅为－0.01%，是最低增长率。从贸易量看，WTO对全球贸易增长的最新预期是2.8%，低于全球经济增长率，这是一个新挑战。
他提醒，2015年发展中国家的贸易增长率低于发达国家，这是第一次，需要特别警惕，新兴市场作为全球增长源泉，面临非常大的挑战。此外，大宗商品价格下跌，跌幅都在40%以上。这种情况2016年会不会持续要观测。
他还强调，一些重要新兴市场国家2015年下行压力比较大，最近一次IMF上调了美国增长率，对中国维持了6.8%的判断。统计局公布中国前三季度GDP增长率6.9%，“这是一个难能可贵的速度，反映了中国经济基本面良好。”
此外，他并表示，主要发达经济体的货币政策出现了明显不同趋向，会影响整个国际金融市场的走势和全球经济。
朱光耀提到，有三个问题值得探讨。首先，世界经济面临重大挑战，问题出在哪，是供给还是需求，还是都出现问题了。他认为，主要问题出在需求方，但也要看到供给方的问题，要综合制定政策，其中G20需要承担历史使命 。其次，需要统一认识增长和结构改革的关系，两者不是对立，而是辩证统一，结合点是包容性增长。最后，对于传统的经济学概念需要反思。
近午后收盘，上海A股指数一度扩大涨幅逾2%；国债期货各品种普跌。（完）
(发稿 李文科/宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。