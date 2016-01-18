中国经济下行压力加大 更加注重推进供给侧结构性改革--李克强

路透北京1月18日 - 中国总理李克强周一表示，当前国际形势错综复杂，国内经济下行压力加大，要以新发展理念引领改革发展，着力推进结构性改革，更加注重推进供给侧结构性改革。要培育发展新动能，改造提升传统动能，推动经济保持中高速增长、迈向中高端水平。

新华社援引国家主席习近平在同一场合的讲话称，“十三五”时期，中国经济发展的显着特征就是进入新常态，这是中国经济向形态更高级、分工更优化、结构更合理的阶段演进的必经过程，实现这样广泛而深刻的变化对中国是一个新的巨大挑战。

他强调，随着经济总量不断增大，中国在发展中遇到了一系列新情况新问题。经济发展面临速度换挡节点、结构调整节点、动力转换节点。“十三五”及今后一个时期，中国仍处于发展的重要战略机遇期，经济发展长期向好的基本面没有变。

习近平指出，要着力实施创新驱动发展战略，必须把发展基点放在创新上，通过创新培育发展新动力、塑造更多发挥先发优势的引领型发展，同时要着力增强发展的整体性协调性，着力形成对外开放新体制。

他强调，要通过一系列政策举措，特别是推动科技创新、发展实体经济、保障和改善人民生活的政策措施，来解决中国经济供给侧存在的问题。供给侧结构性改革，既强调供给又关注需求，既突出发展社会生产力又注重完善生产关系，既发挥市场在资源配置中的决定性作用又更好发挥政府作用，既着眼当前又立足长远。

而供给侧结构性改革，重点是解放和发展社会生产力，用改革的办法推进结构调整，减少无效和低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率。

他并指出，要从生产端入手，重点是促进产能过剩有效化解，促进产业优化重组，降低企业成本，发展战略性新兴产业和现代服务业，增加公共产品和服务供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性。

中国国家统计局将于周二公布去年四季度GDP等宏观数据，路透综合50家机构预测中值结果显示，中国四季度GDP同比增速预计进一步微幅下降至6 .8%，经济持续企稳回升依然有赖于宽松政策加码来保驾护航。（完）