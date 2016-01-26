中国稳中有好的态势没变 人民币不存在贬值基础--国家统计局（更新版）

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路透北京1月26日 - 中国国家统计局局长王保安周二称，中国经济稳中有好的态势没变，仍是中高速增长，韧性好空间足，且人民币不存在贬值基础。

他在国家统计局就宏观经济形势有关情况举行吹风会上表示，人民币贬值会加剧资本外流，严重的话也会影响到人民币国际化。而股市波动会对经济有影响，但影响不大，其对股市运行还是充满信心。

“ 人民币不存在贬值基础，中国经济仍是中高速增长，6.9%的增速放在全球实际上是高富帅的形象。”王保安指出。

中国经济基本面没变，还有很多优势，中国经济向好的态势不会改变。新型城镇化潜力巨大，城镇化每增加１个点，投资增加３.５个点，消费增加２个点；大国经济优势也明显，消费能力很强，且人口红利正在转化为人才红利。

开年以来，中国股市加剧震荡，屡创阶段新低。中国股市沪综指周二收盘暴跌6.4%，刷新近14个月收盘低点，并创两周半来最大单日跌幅。分析师指出，隔夜外围市场和油价重挫，今天A股受外盘影响再度暴跌，盘中重现千股跌停。临近春节长假，投资者忧虑此间海外市场可能继续大跌，场内观望氛围浓厚，料短线超跌后或将反弹，而后形成震荡整理走势。

**人民币不存在贬值基础**

王保安并指出，中国经常项目保持较大顺差，表明国际收支状况良好，对人民币汇率基本稳定形成有效稳定支撑。且国际上对人民币的需求是增长的态势，为人民币汇率稳定奠定基础。

他并提到，汇率是国际化的问题，汇率变动还是受到美国加息政策的影响，一是美元走强，二是国内经济面临一定下行压力，三是近几年看人民币是有升值压力的。

他强调，人民币贬值有利有弊，人民币兑美元汇率继续稳定，对欧洲日元就升值，也影响相关外贸。人民币汇率贬值可能加剧资本外流，严重时也会影响到人民币国际化。

2016年新年伊始，人民币兑美元就迎来一波暴跌，并引发资本大规模外流的隐忧，虽然紧随其后的监管层收紧资本管制等多种举措有效控制流动性，并短期遏制住做空预期的蔓延，但后市形势仍不容乐观。

中国国务院总理李克强上周五表示，完成全年目标任务政府工作十分艰巨繁重，要继续在区间调控基础上加大定向调控相机调控，推进结构性改革特别是供给侧结构性改革，统筹运用财政货币政策和产业投资等政策手段，为经济发展营造稳定环境。（完）