焦点：中国经济虽减速 外资企业仍看好中国消费品行业

图为在北京前门附近拍到的星巴克门店外的星巴克标识。 REUTERS/Jason Lee

路透伦敦2月2日 - 投资中国市场的外资企业中，咖啡厅、汉堡店和服装店都表示，他们的经营状况良好，尽管中国经济成长减速损及制造业。

路透查看了34家大型外国上市公司有关中国业务的言论或近期声明，显示各行业的处境截然不同。

主要生产消费品的18家企业中，有13家表示第四季或全年营收增长，只有三家下跌，两家持平。调研的八家工业企业中，有六家公布中国业务疲软或营收下降。

咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)、瑞士纸巾生产商爱生雅(SCA)(SCAb.ST)、时装品牌Hennes & Mauritz(HMb.ST)以及快餐业者麦当劳(McDonald's)(MCD.N)都实现强劲增长，尽管中国第四季经济增速创2009年以来最慢。

“我们在中国市场取得的成功在刚刚过去的一季确实更加突出，”星巴克董事长兼执行长Howard Schultz在1月21日与投资者的电话会议上表示。该公司就像许多外资企业一样，在财报中没有单独列出中国业务的业绩。

“在过去这个季度，我们在中国新开150家店面，为公司历史上单月开店最多纪录。”

“我们对这个重要市场的潜力，以及我们对进一步扩大品牌的适切策略，仍具信心，”麦当劳执行长Steve Easterbrook在1月25日对投资者表示。

不过工业领域的前景就没那么看好。

建筑产品制造商卡特彼勒(Caterpillar) (CAT.N)以及德国西门子去年都受到打击。美国的电梯与冷冻设备制造商联合技术(United Technologies)(UTX.N)预估2016年营收甚至会更低。

“短周期的(工业)业务，受到在中国双位数下滑的影响，”西门子执行长Joe Kaeser上周对投资者表示。

“中国料将放缓，至于是否会出现与需求相关的可持续性增长，仍有待观察，”他表示。

**经济转趋成熟**

有几位执行长表示，这种看法不一的情况是正常的迹象，显示中国经济正趋成熟，由工业导向转型为消费导向。

“它正从投资导向与工业导向，转变为消费导向型经济。如果观察国内生产总值(GDP)在消费方面的表现，会发现它正在成长，这是好现象，”福特执行长Mark Fields上周表示。

“转型过程中难免会有些颠簸。”

**仍看好中国市场前景**

消费品公司也不是没有受到中国经济低迷的影响。有几家公司报告中国市场表现疲弱，但他们基本并未放在心上。

苹果(AAPL.O)表示，中国经济显现出一些疲弱，首席财务官梅斯特里(Luca Maestri)接受路透采访时称“有些情况以前我们没有见到过”。但是，执行长库克(Tim Cook)表示，公司不会调整在中国的投资计划，因潜在需求趋势强劲。

星巴克则表示，中国业务的增长是在喝咖啡还没成为中国人“清晨惯例”的情况下实现的，但公司相信中国人将会养成这种习惯，从而帮助公司业绩在长期内实现进一步大幅增长。

甚至在工业领域，同样有亮点。

“在中国，我们正开始看到铝业的活力逐步改善，”美国铝业(AA.N)首席财务官William Oplinger在1月11日的财报电话会议上称。

“我们看到基本面稳健...我们仍预计铝业务增长6%。2010年至2020年需求有望翻番。”(完)