十三五面临严峻外部挑战 因全球经济贸易下行压力持续--朱光耀

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周一表示，“十三五”（2016-2020）期间全球经济下行压力持续，中国面临严峻挑战，要高度警惕；而全球贸易下行压力持续，也给中国贸易增长带来挑战。
“全球贸易下行压力持续，所以这次政府工作报告都没提目标。”他在参加全国政协小组会议时并称。
中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。
他认为，科技创新商业运用程度落后是中国近几年全要素生产率下降的原因之一。
朱光耀还表示，全球利率水平可能还要进一步下降，这将导致全球大范围通缩压力加大，吞噬银行利润。（完）
(发稿 宿泱韫/李贺/马蓉；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)