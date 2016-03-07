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中国财经 | 2016年 3月 7日 星期一 11:18 BJT

十三五面临严峻外部挑战 因全球经济贸易下行压力持续--朱光耀

路透北京3月7日 - 中国财政部副部长朱光耀周一表示，“十三五”（2016-2020）期间全球经济下行压力持续，中国面临严峻挑战，要高度警惕；而全球贸易下行压力持续，也给中国贸易增长带来挑战。

“全球贸易下行压力持续，所以这次政府工作报告都没提目标。”他在参加全国政协小组会议时并称。

中国去年进出口增速目标6%，而实际为下降7%；今年政府工作报告主要预期目标中仅提到“进出口回稳向好”，并没有设定具体数字目标。

他认为，科技创新商业运用程度落后是中国近几年全要素生产率下降的原因之一。

朱光耀还表示，全球利率水平可能还要进一步下降，这将导致全球大范围通缩压力加大，吞噬银行利润。（完）

(发稿 宿泱韫/李贺/马蓉；撰写 乔艳红; 审校 曾祥进)

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