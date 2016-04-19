中国经济一季度稳中有进趋势将延续 调查失业率平稳--国家统计局

路透北京4月19日 - 中国国家统计局局长宁吉喆周二表示，中国一季度经济稳中有进的趋势料将延续，一季度31个大城市城镇调查失业率比去年同期下降0.07个百分点至5.12%，环比持平。

他在接受中国政府网网络访谈时并称，经济形势已经出现一些积极变化，有效投资加快、工业生产回稳、通货紧缩得到抑制、房地产销售出现回暖、市场预期也在好转。

“（稳中有进）这个趋势随着我们继续加大供给侧结构性改革的力度，调整优化产业结构，促进经济转型，应该说在二季度还会延续，”宁吉喆称。

他表示，虽然社会上有对蔬菜、猪肉涨价的担心，但一季度CPI同比上涨2.1%，这距离今年通胀预期目标3%还是有较大的空间。

“虽然现在没有出现全局性通货紧缩，但工业领域里确实存在着结构性的通货紧缩，”宁吉喆称，PPI近50个月来持续负增长，但一季度同比降幅收窄、3月环比出现2014年1月以来首次正增长，“这说明通缩紧缩的压力有所减缓，这也是很好的苗头。”

受食品和鲜菜等价格上涨推动，中国3月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.3%，环比下降0.4%；一季度CPI同比上涨2.1%。工业生产者出厂价格指数（PPI）方面，3月同比下降4.3%，环比上涨0.5%；一季度同比下降4.8%。

针对房地产销售回暖，宁吉喆称，国内房地产市场还是存在刚性需求，特别是在城市里需求旺盛，同时也有很多库存；当然一线大城市和个别二线城市房价涨得过高，因城施策的措施已初见成效。

“房地产是一个支柱产业，我们既要防止房价过高上涨，同时还是希望有刚性需求的人能够来买房，能够实现住有所居的愿望。从国家来说是鼓励刚需的，鼓励以居住为目的的住宅业发展，”他说，“现在房地产的回暖，总的来看也是一个积极变化。”（完）

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