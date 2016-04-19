中国经济一季度稳中有进趋势将延续 调查失业率平稳--国家统计局

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京4月19日 - 中国国家统计局局长宁吉喆周二表示，中国一季度经济稳中有进的趋势料将延续，一季度31个大城市城镇调查失业率比去年同期下降0.07个百分点至5.12%，环比持平。
他在接受中国政府网网络访谈时并称，经济形势已经出现一些积极变化，有效投资加快、工业生产回稳、通货紧缩得到抑制、房地产销售出现回暖、市场预期也在好转。
“（稳中有进）这个趋势随着我们继续加大供给侧结构性改革的力度，调整优化产业结构，促进经济转型，应该说在二季度还会延续，”宁吉喆称。
他表示，虽然社会上有对蔬菜、猪肉涨价的担心，但一季度CPI同比上涨2.1%，这距离今年通胀预期目标3%还是有较大的空间。
“虽然现在没有出现全局性通货紧缩，但工业领域里确实存在着结构性的通货紧缩，”宁吉喆称，PPI近50个月来持续负增长，但一季度同比降幅收窄、3月环比出现2014年1月以来首次正增长，“这说明通缩紧缩的压力有所减缓，这也是很好的苗头。”
受食品和鲜菜等价格上涨推动，中国3月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.3%，环比下降0.4%；一季度CPI同比上涨2.1%。工业生产者出厂价格指数（PPI）方面，3月同比下降4.3%，环比上涨0.5%；一季度同比下降4.8%。
针对房地产销售回暖，宁吉喆称，国内房地产市场还是存在刚性需求，特别是在城市里需求旺盛，同时也有很多库存；当然一线大城市和个别二线城市房价涨得过高，因城施策的措施已初见成效。
“房地产是一个支柱产业，我们既要防止房价过高上涨，同时还是希望有刚性需求的人能够来买房，能够实现住有所居的愿望。从国家来说是鼓励刚需的，鼓励以居住为目的的住宅业发展，”他说，“现在房地产的回暖，总的来看也是一个积极变化。”（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。