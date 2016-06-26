中国经济减速但仍是全球主要贡献国 未来回升取决于改革—专家

路透天津6月26日 - 北京大学国家发展研究院副院长黄益平周日表示，中国经济减速，有周期因素也有结构因素，从过去的经济奇迹走向常规增长，对全球经济增长贡献相对有减少，但仍是最主要贡献国，中国经济何时能回升还是取决于改革。

黄益平并担任中国央行货币政策委员会委员，他在夏季达沃斯论坛上称，中国正处于新旧产业更替时期，重工业很难支持经济发展，通过去产能、去库存、去杠杆，让旧的失去竞争力的产业退出，并发展培育新产业，才能稳定增长甚至让增速略有回升。

他指出，如果把GDP目标放在每一点每一时刻来看，显然去产能和追求GDP是有矛盾的，但把GDP看成可持续增长，去产能、破除僵尸企业、实现资源优化利用，是应该追求的目标，也是结构改革的终极目标。

清华大学苏世民书院院长李稻葵在同一场合称，中国经济依然是全球经济增量三分之一的来源国，未来增速多高取决于今天的调整和改革，若能借此机会调整到位，长远来看对世界经济是新的贡献。

他并不同意中国GDP数据虚高的说法，认为官方GDP数据和现实没有太多偏离，但投资方面可能有虚报。GDP中消费比重没有得到足够的估计，投资占45%，消费占35%，但据其测算，情况应该是反过来的。

他指出，消费增长原因是可支配收入增加，尤其是蓝领工人工资收入增速超过名义GDP增速，若能保持这一趋势，消费比重能继续上升，但目前出现工资收入放缓迹象，值得关注。

谈及英国脱欧的公投结果，李稻葵表示，中国可能是受英国脱欧影响最小的国家之一，短期能影响到的只有人民币汇率，但几个交易日后应该也会稳定下来，因为人民币汇率主要还是取决于国内，是可控的。长期来看，可能会影响削弱欧元，需要新货币和美元抗衡，对人民币国际化来说有新的机会。

黄益平则认为，英国脱欧从长远看会影响全球化进程，贸易和投资一体化是否会逆转？而这是支撑过去三十年中国经济增长的动力。

英国退欧公投于北京时间周五尘埃落定，最终结果显示，退欧阵营以近52%/48%的优势获胜，这迫使首相卡梅伦辞职，并对二次世界大战后的欧洲大团结计划构成最严重的打击。

中国央行周五晚间称，已注意到英国脱欧公投结果公布后金融市场的反应，并做好应对预案；将继续实行稳健的货币政策，综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，维护金融稳定。（完）