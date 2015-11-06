黑田东彦：中国经济出现硬着陆的风险极小

路透东京11月6日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，中国经济硬着陆的风险极小，因为决策层意识到有必要在刺激短期经济增长的同时推进长期结构性改革。

黑田东彦在一场演说后表示，在处理银行业不良贷款的问题上“我认为中国并没有大麻烦”。

“即便这成为一个严重问题，但鉴于其7-8%的名义国内生产总值(GDP)增速，中国也有能力解决，”他并称。(完)