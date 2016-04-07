香港《经济日报》：内地经济似稳 实仍乍暖还寒

（4月7日社评）

在外资评级机构大吹淡风下，内地经济数据却渐见暖意，市场憧憬经济触底。惟经济气氛好转，主因是中央放松股楼、拖延债务问题等，经济仍乏新动力，回暖能否持续尚待观察。

经济数据向好 中央短策奏效

最近内地连串数据表现向好，如昨公布的财新制造业与服务业采购经理指数（PMI），表现皆胜市场预期，且上周五公布的官方制造业与非制造业PMI，亦皆重返扩张状态，多项领先指标报喜，惹市场憧憬内地经济已经触底，好转在望。

但另一边厢，评级机构穆迪与标普，近日先后调低中国评级展望，反映市场尤其外资，对内地经济回升的持续性，仍存疑问。外资的担忧并非无缘无故，其原因至少有二。

其一，内地经济气氛转好，或多或少因中央再谷股市楼市。如中央允地方放宽限购、放松房贷，触发一綫城市与部分二綫楼市新升浪；中央亦再度允股市加高杠杆，令低迷的A股乍现牛气，助沪指重上三千关。惟靠股市谷经济，去年「人造牛市」急涨急爆前车可监，在楼泡已极严重下，再谷楼市恐如饮鸠止渴，并非长远之计。

其二，中央亦似刻意延缓债务危机。外界曾忧中央若对殭屍企业、低效国企「壮士断腕」，造成大量企业破产关停，或引爆银行债务危机，惟最近却盛传中央拟推1万亿元人币的「债转股」计划，将企业拖欠银行的债务，以股份抵偿，此虽延缓债务危机爆发，换取更长时间化，但却变相不断消耗银行的资本实力。

新动力未成形 触底言之尚早

故上述措施仅短期折衷，为经济稍打强心针，而非经济健康、可持续改善之策，若言内地经济已回稳向好，确为时尚早。

此因中央除未能解决资产泡沫、低效国企产能过剩等深层矛盾，更关键是经济未见新动力，如中央极看重的互联网消费，其增速由去年首两个月的47.4%，今年同期已放缓至25.4%，对推动内需的效益正消减；且上月官方非制造业PMI中的从业人员指数，仍续下滑，反映服务业实仍乍暖还寒，吸纳新增劳动力的胃纳难免受影响，保就业压力仍不轻。

正如总理李克强上月在两会记者会所指，发展新经济，必须培育新动能。而要观察经济是否转型有成，须注视经济暖意，是来自中央的短期折衷对策？还是已觅得新引擎新动能，令经济可持续好转？才能判断投资市场能否持续转好，而知所行止。