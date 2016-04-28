中国经济短期企稳中期难乐观 一线城市房产投资风险极大--盘古智库

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月28日 - 中国民间智库--盘古智库周四发布季度报告称，中国经济短期企稳中期难乐观，一线城市房地产投资风险加大，投资需谨慎。
“国内经济短期趋稳及持续并无较大问题，但是本轮复苏很大程度上是信贷大规模放松等政策扩张所引致的，需求复苏的基础并非十分紮实，”报告称，“中期增长的内生动力不足，增长趋势仍面临较大的不确定性，中期难乐观。”
盘古认为，通货膨胀压力在未来三到六个月并无大碍，货币政策整体仍将呈现稳健适度宽松的态势，降准比降息的空间更大，流动性管理呈现常态化。
楼市方面，一线城市房地产价格飙升将向部分二线城市传导，特别是人口规模大、年轻人口多、人口净流入、支付能力强、库存较低的二线城市，房地产及其相关的金融风险呈现逐步累积的态势。
“一线城市的房地产是一个以储蓄为支撑、以收入增长为支持、以价值实现和价格上涨为目标的特殊市场，已经偏离了基本消费品的属性，一线城市房地产日益金融化，”报告预计，未来一线城市房价的波动性将会显着上升。
盘古并以人口因素、支付能力、库存三个标准来遴选上涨压力较大的二线城市，发现厦门、广州、海口、杭州、宁波、福州、天津等城市的房价上涨压力将较为明显。
“经济短期企稳中期难乐观、通缩压力依旧以及房地产金融化等问题，将对中国经济及其政策产生较大的影响，”盘古称。
该智库认为，需求管理仍是宏观政策的基石，是经济稳定增长之首要政策；财政政策空间仍然很大，但需要决策部门下定决心；货币政策则应坚持稳健适度宽松的格局。
盘古给出的投资建议是：
1）美元资产仍有吸引力，但考验专业投资能力；
2）全球及国内需求仍然不足，大宗商品虽弹性较大但长期投资需审慎；
3）一线城市投资风险加大，投资需谨慎；
4）固定收益品种整体仍有价值，但高风险信用债、私募债等尽量规避，2016年信用债风险或将加大；
5）股票市场整体震荡格局，短期内需求侧好于供给侧，但对于大宗类品种不要过度乐观。（完）
(发稿 宿泱韫/孙琦子；撰写 乔艳红; 审校 杨淑祯)
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