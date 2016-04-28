中国经济短期企稳中期难乐观 一线城市房产投资风险极大--盘古智库

路透北京4月28日 - 中国民间智库--盘古智库周四发布季度报告称，中国经济短期企稳中期难乐观，一线城市房地产投资风险加大，投资需谨慎。

“国内经济短期趋稳及持续并无较大问题，但是本轮复苏很大程度上是信贷大规模放松等政策扩张所引致的，需求复苏的基础并非十分紮实，”报告称，“中期增长的内生动力不足，增长趋势仍面临较大的不确定性，中期难乐观。”

盘古认为，通货膨胀压力在未来三到六个月并无大碍，货币政策整体仍将呈现稳健适度宽松的态势，降准比降息的空间更大，流动性管理呈现常态化。

楼市方面，一线城市房地产价格飙升将向部分二线城市传导，特别是人口规模大、年轻人口多、人口净流入、支付能力强、库存较低的二线城市，房地产及其相关的金融风险呈现逐步累积的态势。

“一线城市的房地产是一个以储蓄为支撑、以收入增长为支持、以价值实现和价格上涨为目标的特殊市场，已经偏离了基本消费品的属性，一线城市房地产日益金融化，”报告预计，未来一线城市房价的波动性将会显着上升。

盘古并以人口因素、支付能力、库存三个标准来遴选上涨压力较大的二线城市，发现厦门、广州、海口、杭州、宁波、福州、天津等城市的房价上涨压力将较为明显。

“经济短期企稳中期难乐观、通缩压力依旧以及房地产金融化等问题，将对中国经济及其政策产生较大的影响，”盘古称。

该智库认为，需求管理仍是宏观政策的基石，是经济稳定增长之首要政策；财政政策空间仍然很大，但需要决策部门下定决心；货币政策则应坚持稳健适度宽松的格局。

盘古给出的投资建议是：

1）美元资产仍有吸引力，但考验专业投资能力；

2）全球及国内需求仍然不足，大宗商品虽弹性较大但长期投资需审慎；

3）一线城市投资风险加大，投资需谨慎；

4）固定收益品种整体仍有价值，但高风险信用债、私募债等尽量规避，2016年信用债风险或将加大；

5）股票市场整体震荡格局，短期内需求侧好于供给侧，但对于大宗类品种不要过度乐观。（完）