以营改增扩大有效投资防止新上落后和过剩产能项目--李克强

路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周一指出，当前经济运行中的积极变化增多，但基础并不稳固，要借助全面实施营改增，调动企业积极性，扩大设备更新、技术改造等有效投资。

中国政府网周二刊登的李克强在国务院专题座谈会上表示，要防止为了短期和局部利益，搞违规政策洼地，再度新上落后和过剩产能项目，从而弱化结构性改革效应。

他指出，在对企业“放水养鱼”的基础上培植和拓展税源，增强地方财政“造血”功能。同时在推进改革中也要避免不合理的行政干预，不能限制企业跨区域经营、要求必须购买本地产品等，防止形成地方保护和市场分割，以各种不当手段争夺税源，破坏全国统一大市场建设。

李克强表示，全面实施营改增是推动结构性改革尤其是供给侧结构性改革的重要内容，可以促进企业加大研发投入、拉长产业链带动需求扩大、创造现代服务业和小微企业发展的良好环境、增加就业岗位。（完）