财经洞察：中国的广义政府同盟及国进民退忧虑

路透上海6月16日(作者 徐永) - 中国房地产市场、国有企业固定资产投资今年以来的强势增长，虽然让市场对经济结构恶化一度产生担心，不过从中国债务风险化解的发展总体方向来看，目前市场运行似乎符合债务杠杆转移的逻辑。

中国国有企业投资、基建投资阶段性强势上涨，是积极财政政策和政府加杠杆的表现，符合中国年初提出的政府加杠杆、企业去杠杆的债务杠杆转移策略，民间投资、制造业投资阶段性快速回落，也顺应了去产能、去杠杆的需要。

不过从结构来看，政府加杠杆，不仅带动基建投资、国企投资，还继续采用了房地产投资。5月新增人民币信贷中，也有高达54%的比例来自居民的住房按揭贷款。

且无论央企地产公司在各地制造地王，以及中部湖北省副省长公开撰文表示，相比房价上涨，更担心房价下跌。当前房地产无论在国企还是地方政府层面，不仅体现国家意志，更不乏自发拥护。

用社科院学部委员李扬的话来说，中国债务的问题主要在广义政府，包括国有企业、国有金融机构、地方政府、中央政府是连在一起的。国务院层面本周对中国债务情况召开了专门的吹风会，并认为中国债务问题可控。

国企、地方政府、房地产商，银行以及中央政府，在这轮政府加杠杆的所谓债务杠杆转移的过程中，天然地结成了同盟，而民企似乎暂时成了牺牲品。房地产商贡献卖地收入，国企贡献税收收入，控制杠杆首先从相对弱势的民企开刀，似乎也符合地方政府各自的立场和逻辑。

只是，民企投资及制造业等关系就业和经济活力，债务杠杆转移策略的结构可以更加优化。中国5月民间固定资产投资增速继续下滑至3.9%，国有固定资产投资则继续持稳于23%上方。

**广义政府同盟**

包括IMF第四条款磋商报告在内，近期国际组织再次对中国债务杠杆问题高度关注，IMF认为中国在解决信贷增长及国企预算软约束问题上进展较少，经济脆弱性在上升。

国际组织的担心可能来自于中国一季度以来信用投放大规模增长。

一旦国企、地方政府、房地产成为加杠杆的主力，其在融资方面的天然优势，使得虽然民间投资滑落，融资需求降低，但社融和信贷投放仍然居高不下。

房地产融资约束去年以来的融资限制也大为放松，虽然至今还未放开上市融资限制，但包括债券、贷款和非标在内，去年以来房企各种融资渠道快速扩容，海外房企频繁境内融资，并且不断刷新融资利率下限。

房地产投资本年资金来源累计增速从2月份开始急速走升，5月持稳于16.8%，明显高于2014年下半年以来普遍低于5%，且不乏负增长的局面。

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前五个月社融投放已超过8万亿，这还不包括置换贷款的地方政府债部分。前五个月地方政府债新增了2.4万亿，而2016年全年预算新增地方债只有11,800亿，如果按照一半比例匡算预算新增部分，剩余置换债务部分也有近2万亿，社融加上置换地方政府债的规模，合计近10万亿占到去年全年社融投放的2/3，而这还只是前五个月的投放。

一边是房地产、国企信用高速扩张，一边是民间、制造业投资的相对凋敝。一向被视为民企和制造业万能融资工具的银行承兑汇票，今年急剧萎缩，前五个月未贴现银行承兑票据净减少1万亿。

乐观来看，既然要去产能，当然需要抑制一部分的投资需求及其融资，目前的状况，是债务杠杆转移策略过程的必要成本，以及托底主力国企预算约束不够的综合产物，且不论民退国进的策略是否最优。

但目前需要担心的是，在制造业、民间投资下滑，而国有投资、房地产托底的交替策略，能否平稳顺利完成这轮债务杠杆转移及债务风险控制。

事实上，在民间、制造业经济活动受限的情况下，财政收入的增速也会受到限制，并进一步限制财政支出。地方政府债务融资有限额控制，而一旦财政收入增速下降超预期，就会带来财政赤字率红线提高，以及其他贷款融资渠道扩张的问题。

**金融监管的努力**

中国金融监管层在此轮债务杠杆转移过程中，使出了诸多工具，包括央行稳健货币政策、宏观审慎评估（MPA）监管，证监会对资金池、基金子公司的监管，银监会对票据融资，信贷资产转让的规范等，不过从结果来看，似乎都有治标不治本的嫌疑。

对表外融资的限制，比如票据首要限制的是民企及制造业的融资渠道；央行MPA体系里面，将狭义信贷监管提升至广义信贷（包括针对非银企业的贷款、非银金融机构的贷款、买入返售资产等），结果是季末时期，银行首先压缩对非银金融机构的拆借，造成银行间流动性的结构性紧张。

不过要看到非银机构的拆入需求，重要的驱动因素是非银机构接受委外资产投资管理规模的扩大，及杠杆操作提高投资收益率的需要；而委外资产扩容是信用扩张带来的资产配置需求，杠杆操作是实体经济回报率低、以及国企融资便利的反应；事实上在传统银行贷款利率上浮的一般是民企借款人，而国企一般享受的是利率下浮。当前不激发民间经济活力，反而继续为效率相对低下的国企融资，回报率低及前述系列连锁反应几乎是无法避免的。

而央行自身的政策监管其实也有漏洞，主要表现为同业存单的影响。MPA有关于同业负债增速控制的具体指标，但同业存单的负债并不包含在同业负债的统计里，银行是以其他负债科目在会计上体现的，这就可以弱化MPA里面关于同业负债指标的监管。

不仅如此，同业存单还在事实上降低了目前的准备金率水平。按照央行此前的文件，非保险机构持有的同业存单是不需要缴纳准备金的，因此同业存单负债带来的流动性，就大大缓解了准备金率对银行信贷投放的制约，事实上降低了准备金率，同时提高了货币乘数。

正因如此，基础货币余额虽然出现了连续几个月下降，但M2的净增量并不低，5月份为1.65万亿。但5月份M2增速走低至11.8%，未来几个月M2也可能会继续降低，而通过比较去年数据，不难发现这有去年同期基数较高的原因，并不能由此得出货币政策需要放松的预期。

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今年前五个月同业存单发行了4.9万亿，而去年全年的发行也只有5.3万亿，今年的发行量已经逼近去年全年规模。

中国债券市场中高等级信用债当前信用利差逐渐降低，但低等级债券信用利差则走阔，呈现冰火两重天的状况，由于中低等级一般为民企发行人，也体现了这种结构差异。

值得注意的是，金融监管层面本身也将面临框架改革，国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠近期就撰文建议“一委一行，一会，一局”的格局，地方层面的金融监管框架也面临改变，比如上海国资委6月份就将委托给上海金融办的金融国资日常监管权收回，这些疑问将在下个月可能召开的中央金融工作会议上揭晓。(完)