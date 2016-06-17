财经洞察：中国的广义政府同盟及国进民退忧虑

《路透早报》--1月16日
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
路透上海6月16日(作者 徐永) - 中国房地产市场、国有企业固定资产投资今年以来的强势增长，虽然让市场对经济结构恶化一度产生担心，不过从中国债务风险化解的发展总体方向来看，目前市场运行似乎符合债务杠杆转移的逻辑。
中国国有企业投资、基建投资阶段性强势上涨，是积极财政政策和政府加杠杆的表现，符合中国年初提出的政府加杠杆、企业去杠杆的债务杠杆转移策略，民间投资、制造业投资阶段性快速回落，也顺应了去产能、去杠杆的需要。
不过从结构来看，政府加杠杆，不仅带动基建投资、国企投资，还继续采用了房地产投资。5月新增人民币信贷中，也有高达54%的比例来自居民的住房按揭贷款。
且无论央企地产公司在各地制造地王，以及中部湖北省副省长公开撰文表示，相比房价上涨，更担心房价下跌。当前房地产无论在国企还是地方政府层面，不仅体现国家意志，更不乏自发拥护。
用社科院学部委员李扬的话来说，中国债务的问题主要在广义政府，包括国有企业、国有金融机构、地方政府、中央政府是连在一起的。国务院层面本周对中国债务情况召开了专门的吹风会，并认为中国债务问题可控。
国企、地方政府、房地产商，银行以及中央政府，在这轮政府加杠杆的所谓债务杠杆转移的过程中，天然地结成了同盟，而民企似乎暂时成了牺牲品。房地产商贡献卖地收入，国企贡献税收收入，控制杠杆首先从相对弱势的民企开刀，似乎也符合地方政府各自的立场和逻辑。
只是，民企投资及制造业等关系就业和经济活力，债务杠杆转移策略的结构可以更加优化。中国5月民间固定资产投资增速继续下滑至3.9%，国有固定资产投资则继续持稳于23%上方。
**广义政府同盟**
包括IMF第四条款磋商报告在内，近期国际组织再次对中国债务杠杆问题高度关注，IMF认为中国在解决信贷增长及国企预算软约束问题上进展较少，经济脆弱性在上升。
国际组织的担心可能来自于中国一季度以来信用投放大规模增长。
一旦国企、地方政府、房地产成为加杠杆的主力，其在融资方面的天然优势，使得虽然民间投资滑落，融资需求降低，但社融和信贷投放仍然居高不下。
房地产融资约束去年以来的融资限制也大为放松，虽然至今还未放开上市融资限制，但包括债券、贷款和非标在内，去年以来房企各种融资渠道快速扩容，海外房企频繁境内融资，并且不断刷新融资利率下限。
房地产投资本年资金来源累计增速从2月份开始急速走升，5月持稳于16.8%，明显高于2014年下半年以来普遍低于5%，且不乏负增长的局面。
欲浏览中国房地产投资本年资金来源及投资增速对比，请点选 tmsnrt.rs/1W0GfGG
前五个月社融投放已超过8万亿，这还不包括置换贷款的地方政府债部分。前五个月地方政府债新增了2.4万亿，而2016年全年预算新增地方债只有11,800亿，如果按照一半比例匡算预算新增部分，剩余置换债务部分也有近2万亿，社融加上置换地方政府债的规模，合计近10万亿占到去年全年社融投放的2/3，而这还只是前五个月的投放。
一边是房地产、国企信用高速扩张，一边是民间、制造业投资的相对凋敝。一向被视为民企和制造业万能融资工具的银行承兑汇票，今年急剧萎缩，前五个月未贴现银行承兑票据净减少1万亿。
乐观来看，既然要去产能，当然需要抑制一部分的投资需求及其融资，目前的状况，是债务杠杆转移策略过程的必要成本，以及托底主力国企预算约束不够的综合产物，且不论民退国进的策略是否最优。
但目前需要担心的是，在制造业、民间投资下滑，而国有投资、房地产托底的交替策略，能否平稳顺利完成这轮债务杠杆转移及债务风险控制。
事实上，在民间、制造业经济活动受限的情况下，财政收入的增速也会受到限制，并进一步限制财政支出。地方政府债务融资有限额控制，而一旦财政收入增速下降超预期，就会带来财政赤字率红线提高，以及其他贷款融资渠道扩张的问题。
**金融监管的努力**
中国金融监管层在此轮债务杠杆转移过程中，使出了诸多工具，包括央行稳健货币政策、宏观审慎评估（MPA）监管，证监会对资金池、基金子公司的监管，银监会对票据融资，信贷资产转让的规范等，不过从结果来看，似乎都有治标不治本的嫌疑。
对表外融资的限制，比如票据首要限制的是民企及制造业的融资渠道；央行MPA体系里面，将狭义信贷监管提升至广义信贷（包括针对非银企业的贷款、非银金融机构的贷款、买入返售资产等），结果是季末时期，银行首先压缩对非银金融机构的拆借，造成银行间流动性的结构性紧张。
不过要看到非银机构的拆入需求，重要的驱动因素是非银机构接受委外资产投资管理规模的扩大，及杠杆操作提高投资收益率的需要；而委外资产扩容是信用扩张带来的资产配置需求，杠杆操作是实体经济回报率低、以及国企融资便利的反应；事实上在传统银行贷款利率上浮的一般是民企借款人，而国企一般享受的是利率下浮。当前不激发民间经济活力，反而继续为效率相对低下的国企融资，回报率低及前述系列连锁反应几乎是无法避免的。
而央行自身的政策监管其实也有漏洞，主要表现为同业存单的影响。MPA有关于同业负债增速控制的具体指标，但同业存单的负债并不包含在同业负债的统计里，银行是以其他负债科目在会计上体现的，这就可以弱化MPA里面关于同业负债指标的监管。
不仅如此，同业存单还在事实上降低了目前的准备金率水平。按照央行此前的文件，非保险机构持有的同业存单是不需要缴纳准备金的，因此同业存单负债带来的流动性，就大大缓解了准备金率对银行信贷投放的制约，事实上降低了准备金率，同时提高了货币乘数。
正因如此，基础货币余额虽然出现了连续几个月下降，但M2的净增量并不低，5月份为1.65万亿。但5月份M2增速走低至11.8%，未来几个月M2也可能会继续降低，而通过比较去年数据，不难发现这有去年同期基数较高的原因，并不能由此得出货币政策需要放松的预期。
欲浏览中国基础货币及M2增速对比，请点选 tmsnrt.rs/24SiyAY
今年前五个月同业存单发行了4.9万亿，而去年全年的发行也只有5.3万亿，今年的发行量已经逼近去年全年规模。
中国债券市场中高等级信用债当前信用利差逐渐降低，但低等级债券信用利差则走阔，呈现冰火两重天的状况，由于中低等级一般为民企发行人，也体现了这种结构差异。
值得注意的是，金融监管层面本身也将面临框架改革，国务院发展研究中心金融研究所所长张承惠近期就撰文建议“一委一行，一会，一局”的格局，地方层面的金融监管框架也面临改变，比如上海国资委6月份就将委托给上海金融办的金融国资日常监管权收回，这些疑问将在下个月可能召开的中央金融工作会议上揭晓。(完)
(审校 林高丽)
--欧洲央行管理委员会委员维勒鲁瓦德加洛和执委普雷特在法国央行主办的一个会议上讲话，会议主题为“长期经济停滞和经济增长测算”(0800)
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