新闻稿：中国经济再平衡对美国企业并非全然坏事--惠誉

(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)

纽约3月14日(惠誉)--有中国曝险的美国企业受到中国经济增长放缓的影响程度并不相同。与那些提供投入品用于再出口或房地产开发的企业相比，面向终端用户的企业处于更有利的地位。

我们认为，总体而言，美国企业对中国经济放缓的直接曝险是可控的。与中国出口有着大量直接联系的美国行业包括农业、航空、汽车、化工和半导体等。2014年对中国出口1,240亿美元，不到美国17万亿美元国内生产总值(GDP)的1%。

尽管中国面临诸多挑战，但看上去拥有充足的政策手段以及增长驱动力足够多元化，可以避免2016年经济硬着陆。消费支出增长指标目前为止保持不错。劳动力市场状况尚未出现重大恶化。惠誉预计中国2016年GDP增长6.2%，政府的目标区间为6.5%-7%。(完)