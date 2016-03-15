新闻稿：中国经济再平衡对美国企业并非全然坏事--惠誉

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
(以下是评级机构惠誉新闻稿的部分内容译文)
纽约3月14日(惠誉)--有中国曝险的美国企业受到中国经济增长放缓的影响程度并不相同。与那些提供投入品用于再出口或房地产开发的企业相比，面向终端用户的企业处于更有利的地位。
我们认为，总体而言，美国企业对中国经济放缓的直接曝险是可控的。与中国出口有着大量直接联系的美国行业包括农业、航空、汽车、化工和半导体等。2014年对中国出口1,240亿美元，不到美国17万亿美元国内生产总值(GDP)的1%。
尽管中国面临诸多挑战，但看上去拥有充足的政策手段以及增长驱动力足够多元化，可以避免2016年经济硬着陆。消费支出增长指标目前为止保持不错。劳动力市场状况尚未出现重大恶化。惠誉预计中国2016年GDP增长6.2%，政府的目标区间为6.5%-7%。(完)
(编译 孙国玉；审校 张涛)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。