版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 30日 星期三 17:35 BJT

中国经济处于新常态 从高速转向温和增长--习近平

路透布拉格3月30日 - 中国国家主席习近平周三称，中国经济处于新常态，转向较之前有所放缓的增长状态。

“全球经济目前正处于深度修正阶段，情况复杂多变，并不稳定，”习近平在布拉格一个捷克中国商业论坛上表示。

“中国经济已经进入一个新常态，特征就是从高速增长转向中速增长。另一方面，中国的商业具有坚实的基础。”(完)

(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐