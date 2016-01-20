需求基础上更多关注供给侧结构问题--中国央行副行长

路透北京1月20日 - 中国央行副行长陈雨露日前表示，当前和今后一个时期财政金融政策协调配合的重点，应该在稳定总需求的基础上更多关注供给侧的结构问题。

央行网站周四刊登新闻稿称，持续推进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的供给侧改革，要求财政金融两大政策协同，精准发力，在防范系统性风险上共同发力，使中国经济实现无危机增长。

“加强财政金融政策的协调配合，核心还是要保证市场在整体资源配置中更好的发挥决定性作用。”陈雨露称。

他是在1月16日在北京一研讨会上发布上述讲话。

中国2015年经济增速正式降挡至“6时代”，创出6.9%的25年来最低。展望2016年，去产能、去库存对投资和工业的重压依旧，新旧经济增长动力转换仍青黄不接，预计经济增速将再下一个台阶。

中央经济工作会议将去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板列为2016年经济工作五大任务。中国供给侧改革策略终于从“纸上谈兵”落到了实际政策操作层面，结构性改革进入攻坚阶段。（完）

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