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中国财经 | 2015年 12月 21日 星期一 17:31 BJT

中国明年推进供给侧结构改革 并减税以降低企业负担--消息

路透北京12月21日 - 一位不愿具名的消息人士周一对路透表示，中国明年将在适度扩大总需求的同时，推进供给侧结构改革，并减税以降低企业负担。

他并称，明年会适度扩大财政赤字，并努力化解过剩产能和房地产库存。（完）

(编译 乔艳红; 审校 曾祥进)

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