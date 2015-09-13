中国8月工业和投资均弱于预期 保增长政策有待全面发力

图为北京CBD一景。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京9月13日 - 尽管中国官方对经济形势的最新定调是“形有波动，势仍看好”，但8月工业增速持续低位徘徊，投资增速创下近15年新低，再加上股市震荡冲击金融业增加值，都预示三季度经济增速破7%概率增大，保增长仍需全面发力 。

具体而言，积极财政政策还需加力，在减税和扩大赤字之余，政策性银行也应发挥更大作用，确保新批基建项目“落到实处”；货币政策宽松也未到收手时候，降息降准都还有空间。

“再次表明经济下行压力非常大，主要因为投资全面回落，地产和非地产投资都在回落；房地产销售虽然不错，但由于预期不稳，导致开发商拿地和新开工都不积极，房地产投资也继续下行，唯一能寄希望的是基础设施投资，”申万宏源首席宏观分析师李慧勇称。

他指出，唯一的亮点是消费在回升，大宗商品消费等各方面都表现不错；他认为接下来要正视这种压力 ，尽快采取措施来稳经济，第一要及早下达保增长项目，第二主要是通过政策性银行来疏通货币政策传导渠道，加大金融支持力度，第三还是要降息降准，来降低财务负担。

中国国家统计局周日公布，8月工业增加值同比增长6.1%，低于路透调查预估中值6.4%；1-8月固定资产投资同比仅增长10.9%，低于预估中值11.1%，而且是2000年12月以来最低，当时为9.7%；8月社会消费品零售总额同比增长10.8%，路透调查预估为10.5%。

房地产方面，1-8月全国房地产开发投资同比增长区区3.5%，为2009年2月以来最低，当时为1%；1-8月房屋施工面积同比增长2.5%，增速比1-7月下降0.9个百分点；房地产开发企业土地购置面积同比下降32.1%，降幅扩大0.1个百分点；不过期内商品房销售面积同比增长7.2%，增速比1-7月提高1.1个百分点。

“7%渐行渐远，托底渐行渐近，”民生证券宏观分析师朱振鑫、张瑜称，“长趋势下的工业下行压力 不减，房地产和制造业投资继续下行，基建投资独木难支。”

他们认为，财政政策作为稳增长的主力军，未来未来依然要通过加快PPP项目签约和城镇化基金扩容配合专项建设债来解决基建融资问题，未来棚改、铁路、地下管网等基建领域仍然是稳增长的重要抓手。

“相对于‘量’，货币政策将更加注重‘质’，主要通过定向宽松（PSL、再贷款）等方式压低长端利率，”朱振鑫和张瑜称，“同时通过公开市场干预、远期售汇及代客售付汇的审慎管理来保持汇率端稳定，6.5-6.6是短期底线。”

中国年初制定的今年国内生产总值（GDP）增长目标位7%左右，上半年GDP增速落在7%，而下半年以来经济运行数据再度出现下行迹象。年初以来央行为了稳经济、保持流动性充裕，年初以来已经四次降息、三次全面降准和一次定向降准。

**破7概率加大**

总过总理李克强日前在达沃斯论坛上称，中国的经济形势可以说是“形有波动，势仍看好”或者势仍向好；而且一旦经济出现滑出合理区间的迹象，政府将有足够的能力来应对，创新宏观调控政策工具箱里的工具还有不少。

具体到8月工业来看，虽然小幅回升但回升基础并不牢固。国家统计局工业司高级统计师江源解读称，首先去年基数较低，去年8月工业增速为6.9%，为全年最低点；其次今年7月增速回落较大，8月小幅回升有一定恢复性质。

“当前工业产品的国内外市场需求仍然偏弱，工业生产下行压力依然较大，”他说。

而投资方面，根据国家统计局投资司高级统计师王宝滨的解读，1-8月房地产投资和制造业投资拉动全部投资分别增长0.69和3.05个百分点，较1-7月分别减少0.16和0.1个百分点；同期基建基建投资对全部投资贡献率达到27.7%，比去年同期提高5.7个百分点。

“长期来看，以房地产与制造业为核心的信用创造与产能扩张时代已经落幕；短期来看，上半年所依靠的金融业贡献也是难以为继，因此下半年经济有破7%风险，稳增长只会加码，”朱振鑫和张瑜称。

光大证券宏观分析师徐高、杨业伟指出，6月以来社会融资总量和信贷投放持续加快，带动固定资产投资资金来源在7月明显改善，但8月再度出现回落，显示到位资金改善并不稳固，需要宽松政策持续加码，推动实体经济信用扩张。

财政部日前表示，中国经济下行压力依然较大，未来将实施更有力度的财政政策，统筹资金推动重大建设项目加快实施；目前转移支付资金已下达全年预算的95%，而截至8月31日中央基建投资预算已经下达96%。

与此同时，国务院9月初常务会议决定调整和完善固定资产投资项目资本金比例制度。国内大型投行--中金预计，部分基建项目的加权平均资本金比例可能从原来的近30%下调至20-25%，因此，三年1.2-1.5万亿元的新增资本金总共可能撬动5-7万亿元的基础设施投资。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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