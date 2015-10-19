中国职业教育园区遍地开花 如何办学是关键

图中为在建的贵州（清镇）职教城，摄于9月24日。 REUTERS/Alexandra Harney

路透贵阳10月15日（记者 Alexandra Harney） - 30年前，中国各地开始为吸引外资在市郊建设工业园。如今，这里又在上演新的建设项目：职业教育园区。

各地政府正在为职教园区开辟出大片土地，并培养数十万规模的学生。

慷慨的政府补贴和扩大技术工人数量的目标是这股职教园区建设热潮背后的驱动力。

但是眼下很多现有的职业学校却在绞尽脑汁兑现它们的承诺。

“想建多少都可以，可是除非有好的老师和好的课程，且有一个评估系统能够让表现好的学校获得更多资源，否则就是浪费钱，”斯坦福大学农村教育行动计划的联合负责人Scott Rozelle说道。他撰写了很多有关中国职业教育的文章。

毫无疑问，中国需要提高技术水平。中国东北一家装饰产品工厂的老板称，技术工人越来越难找。去年他想招聘100名技术工人，结果只找到了60名。

根据斯坦福大学弗里曼·斯波利国际问题研究所今年2月发布的一项研究结果，截至2010年，中国仅有24%的劳动力接受过中学教育，而在经合组织（OECD）国家，这一比例为74%。

随着劳动力人口缩减和年龄问题，中国还需要提高工人的劳动生产率。工人培训可能有助于中国避免陷入所谓的“中等收入陷阱”，理论上也可以缩窄持续扩大的收入差距，降低影响社会稳定的风险。

据报导，兰州是甘肃省的省会城市，这里2017年投入使用的职业教育园区希望能够吸引到30多所学校和15万名学生。在中国南方的江西省，赣州市据报导正在建设一座职业教育区，希望在2018年投入使用时能够入驻至少10个职业学校，超过10万名学生。云南省、山东省和湖南省都已有职业教育园区。

然而，很多职业学校眼下却面临招生难题。职业教育还缺少传统学校的好名声。很多老师从来都没有相关行业的从业经验，而他们却要教育学生未来踏入这些行业。

中国教育部拒绝置评请求，只是表示仍在研究和起草相关文件。

为了提供贵州（清镇）职教城建设用地，当地正在清理贵阳郊区林木葱茏的山地。

已有17所学校同意在这个职教城办学，包括农业工程、运输、建筑和汽车等专业。这里能够容纳35所学校30万名学生。

政府补助为职教城建设提供了动力。贵州省机械工业学校的学生都享有省政府提供的全额奖学金。因为这些学生都来自贫困地区，逾八成学生每年能够得到中央政府提供的每人2000元生活费。

学生们表示，他们都很认同学校主抓实用技术教育，而非传统高中或大学提供的理论教学。

贵州省机械工业学校副校长徐国庆表示，职业教育重点不在于学校规模多大，而是如何办学。他指出，如果以老的方式办学，将会被淘汰。（完）