中国职业教育园区遍地开花，如何办学是关键

(本文由路透中文网编译提供)

路透贵阳10月15日（记者 Alexandra Harney） - 30年前，中国各地开始为吸引外资在市郊建设工业园。如今，这里又在上演新的建设项目：职业教育园区。

各地政府正在为职教园区开辟出大片土地，并培养数十万规模的学生。

慷慨的政府补贴和扩大技术工人数量的目标，是这股职教园区建设热潮背后的驱动力。

但是眼下很多现有的职业学校却在绞尽脑汁兑现它们的承诺。

“想建多少都可以，可是除非有好的老师和好的课程，且有一个评估系统能够让表现好的学校获得更多资源，否则就是浪费钱，”斯坦福大学农村教育行动计划的联合负责人Scott Rozelle说道。他撰写了很多有关中国职业教育的文章。

毫无疑问，中国需要提高技术水平。中国东北一家装饰产品工厂的老板称，技术工人越来越难找。去年他想招聘100名技术工人，结果只找到了60名。

根据斯坦福大学弗里曼·斯波利国际问题研究所今年2月发布的一项研究结果，截至2010年，中国仅有24%的劳动力接受过中学教育，而在经合组织（OECD）国家，这一比例为74%。

随着劳动力人口缩减和年龄问题，中国还需要提高工人的劳动生产率。工人培训可能有助于中国避免陷入所谓的“中等收入陷阱”，理论上也可以缩窄持续扩大的收入差距，降低影响社会稳定的风险。

据报导，兰州是甘肃省的省会城市，这里2017年投入使用的职业教育园区希望能够吸引到30多所学校和15万名学生。在中国南方的江西省，赣州市据报导正在建设一座职业教育区，希望在2018年投入使用时能够入驻至少10个职业学校，超过10万名学生。云南省、山东省和湖南省都已有职业教育园区。

然而，很多职业学校眼下却面临招生难题。职业教育还缺少传统学校的好名声。很多老师从来都没有相关行业的从业经验，而他们却要教育学生未来踏入这些行业。

中国教育部拒绝置评请求，只是表示仍在研究和起草相关文件。

为了提供贵州（清镇）职教城建设用地，当地正在清理贵阳郊区林木葱茏的山地。

已有17所学校同意在这个职教城办学，包括农业工程、运输、建筑和汽车等专业。这里能够容纳35所学校30万名学生。

政府补助为职教城建设提供了动力。贵州省机械工业学校的学生都享有省政府提供的全额奖学金。因为这些学生都来自贫困地区，逾八成学生每年能够得到中央政府提供的每人2000元生活费。

学生们表示，他们都很认同学校主抓实用技术教育，而非传统高中或大学提供的理论教学。

贵州省机械工业学校副校长徐国庆表示，职业教育重点不在于学校规模多大，而是如何办学。他指出，如果以老的方式办学，将会被淘汰。（完）