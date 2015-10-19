焦点：中国鼓励大学生创业喜忧参半

2015年8月6日，上海，丁佳在她开办的D+咖啡馆里。 REUTERS/Aly Song

路透上海10月18日（记者 Pete Sweeney） - 大学毕业生丁佳放弃前台接待员的工作，加入摇滚乐队以及创办小企业，这一度让她被视为另类。现在她可以说自己是“创客”。

“我多年来没有正式工作，”31岁的丁佳在她上海的小咖啡馆里说道。

她不后悔，但也没有幻想。

“创业确实很难，”她说道。“利润也很低。”

她接受路透采访的当周，政府部门进行常规突击执法检查，她的店和附近多家店被迫临时关闭。

大多数家长会提醒孩子不要进行高风险、低回报的创业活动，他们更加青睐在政府或国有企业工作，但丁佳称她的父母支持她。她的母亲是一名保姆，父亲是一名出租车司机。

官方媒体亦称赞刚毕业就开始创业的学生们，称他们是有创新精神的新一代，将建设中国的矽谷。

中国国务院总理李克强1月称，今天的中国需要开发活力的新源泉，活力来自多样性，多样性的碰撞产生智慧的火花，点燃创新发展的火炬。

除了舆论支持，很多人还获得了来自政府和大学的培训、补贴、免费的办公空间和其他支持。

乐观者期待下一个马云或是扎克伯格将从这些人中产生，但怀疑论者表示政策正在让缺少经验的孩子们走向失败。

北京大学的研究显示，上海基层职员的平均月薪只有3,241元。

中国的调查表明，两三成的大学生现在想创业。龙洲经讯分析师Cui Ernan指出，官方数据暗示他们在响应政府的号召。尽管去年本科毕业生数量创纪录高位，求职者的人数却似乎在下降。

批评人士称，推动大学生创业主要是帮助官员们完成目标。

北京一家移动技术创业公司现任首席运营官Parker Liu还没毕业的时候就开始办公司。他表示，地区官员定期走访创业活动，寻找创业公司提供补贴，条件往往是该公司将注册在他们的辖区内。

Parker Liu称，他从地区官员那里获得了小规模的补贴，并帮忙给官员们介绍其他的创业公司，但他对发挥的作用存有疑问。

“真正的问题是钱并不是和教育一起来……这些政府官员对创业知之甚少，但对政治很了解。他们有指标。”

Parker Liu还表示，政府的支持鼓励太多人进入门槛低的行业，比如电子商务、手机游戏和大学预科。

“这些方法对促进就业的帮助有限，”中国劳工通讯（China Labour Bulletin）的传媒总监Geoffrey Crothall说道。

尽管鲜有官方统计数据，但创业失败率似乎是出人意料的高。

“他们的管理技能很差，”Cui Ernan表示。“我看到的很多大学生创业者中，只有极少数会成功。”（完）