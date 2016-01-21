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中国财经 | 2016年 1月 21日 星期四 18:40 BJT

中国与埃及将签署至少17亿美元的融资交易

路透开罗1月21日 - 中国和埃及周四将签署21项交易，包括与埃及央行的10亿美元融资协议以及与国有埃及国民银行的7亿美元贷款协议等。

在中国国家主席习近平造访埃及期间，在开罗举行的一次会议上，两国部长已开始签署协议，其中很多是谅解备忘录。

交易涉及一系列基础设施投资，包括埃及住房部与中国一家开发商签署协议，就埃及新行政首都的一期工程建设展开合作。(完)

(编译 刘秀红；审校 王洋)

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