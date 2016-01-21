中国与埃及将签署至少17亿美元的融资交易

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透开罗1月21日 - 中国和埃及周四将签署21项交易，包括与埃及央行的10亿美元融资协议以及与国有埃及国民银行的7亿美元贷款协议等。
在中国国家主席习近平造访埃及期间，在开罗举行的一次会议上，两国部长已开始签署协议，其中很多是谅解备忘录。
交易涉及一系列基础设施投资，包括埃及住房部与中国一家开发商签署协议，就埃及新行政首都的一期工程建设展开合作。(完)
(编译 刘秀红；审校 王洋)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)