中国与埃及将签署至少17亿美元的融资交易

路透开罗1月21日 - 中国和埃及周四将签署21项交易，包括与埃及央行的10亿美元融资协议以及与国有埃及国民银行的7亿美元贷款协议等。

在中国国家主席习近平造访埃及期间，在开罗举行的一次会议上，两国部长已开始签署协议，其中很多是谅解备忘录。