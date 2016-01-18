习近平访埃期间中国将向埃及央行提供10亿美元贷款--埃及大使

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透开罗1月18日 - 埃及驻华大使马杰迪·阿米尔(Magdi Amer)称，在中国国家主席习近平本周访问埃及期间，中国料向埃及央行提供10亿美元贷款帮助埃及加强其外汇储备。
埃及正在对抗美元短缺的尖锐问题，实施了一系列意在减少进口的措施，从而降低美元需求。
习近平本周晚些时候将抵达埃及，两国料讨论中国对埃及项目的投资，其中包括新行政首都的建设项目。
阿米尔表示，中国还将与埃及国有银行--埃及国民银行签署7亿美元的协议，为将来的项目提供融资额度；并与埃及央行签署10亿美元的贷款协议，意在为中小项目提供融资。
埃及的外汇储备在去年12月降至164.45亿美元，2011年局势动荡前外汇储备约为360亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。