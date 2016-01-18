习近平访埃期间中国将向埃及央行提供10亿美元贷款--埃及大使

埃及正在对抗美元短缺的尖锐问题，实施了一系列意在减少进口的措施，从而降低美元需求。

阿米尔表示，中国还将与埃及国有银行--埃及国民银行签署7亿美元的协议，为将来的项目提供融资额度；并与埃及央行签署10亿美元的贷款协议，意在为中小项目提供融资。