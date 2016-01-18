习近平访埃期间中国将向埃及央行提供10亿美元贷款--埃及大使

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗1月18日 - 埃及驻华大使马杰迪·阿米尔(Magdi Amer)称，在中国国家主席习近平本周访问埃及期间，中国料向埃及央行提供10亿美元贷款帮助埃及加强其外汇储备。
埃及正在对抗美元短缺的尖锐问题，实施了一系列意在减少进口的措施，从而降低美元需求。
习近平本周晚些时候将抵达埃及，两国料讨论中国对埃及项目的投资，其中包括新行政首都的建设项目。
阿米尔表示，中国还将与埃及国有银行--埃及国民银行签署7亿美元的协议，为将来的项目提供融资额度；并与埃及央行签署10亿美元的贷款协议，意在为中小项目提供融资。
埃及的外汇储备在去年12月降至164.45亿美元，2011年局势动荡前外汇储备约为360亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。