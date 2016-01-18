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亚洲 | 2016年 1月 18日 星期一 18:16 BJT

习近平访埃期间中国将向埃及央行提供10亿美元贷款--埃及大使

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗1月18日 - 埃及驻华大使马杰迪·阿米尔(Magdi Amer)称，在中国国家主席习近平本周访问埃及期间，中国料向埃及央行提供10亿美元贷款帮助埃及加强其外汇储备。

埃及正在对抗美元短缺的尖锐问题，实施了一系列意在减少进口的措施，从而降低美元需求。

习近平本周晚些时候将抵达埃及，两国料讨论中国对埃及项目的投资，其中包括新行政首都的建设项目。

阿米尔表示，中国还将与埃及国有银行--埃及国民银行签署7亿美元的协议，为将来的项目提供融资额度；并与埃及央行签署10亿美元的贷款协议，意在为中小项目提供融资。

埃及的外汇储备在去年12月降至164.45亿美元，2011年局势动荡前外汇储备约为360亿美元。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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