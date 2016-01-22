中国建筑和中国中铁分获埃及基建合同 项目金额逾40亿美元（更新版）

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
（新增中国中铁公告内容）
路透上海1月22日 - 在中国国家主席习近平近日访问埃及期间，中国两家大型基建公司--中国建筑股份有限公司(601668.SS)和中国中铁股份有限公司(601390.SS)1390.HK分别获得埃及当地一项基建工程合同，两项目合同金额共计40多亿美元。
中国建筑周五公告称，周四其已与埃及住房、公共设施和城市发展部签署埃及新行政首都建设一揽子总承包合同，项目合同金额约27亿美元，约占公司2014年营收的2.21%。
公告显示，埃及新行政首都项目是埃及一项重大政府计划，本次签约的项目为埃方优先开发建设一期工程，具体包括国家会议中心、议会大厦、会展城和12部委办公楼等四个项目，建设工期为三年。
中国中铁公告显示，其与中国航空技术国际控股有限公司组成的联合体将以EPC（设计、采购、施工、维护）模式承建埃及首都开罗市卫星城斋月十日城的两条铁路项目，项目合同金额为15亿美元，工期为30个月。其中中国中铁获得70%份额，对应合同金额10.5亿美元。
中国国家主席习近平近日访问埃及，这期间中埃签署了数以十亿美元计的投资与援助协议， 协议涵盖诸多开发与基础设施投资，包括埃及新行政首都第一期项目、中国向埃及央行提供10亿美元贷款以及向埃及国有银行--埃及国民银行提供7亿美元贷款。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)