中国国务院：实施装备制造标准化和质量提升规划 促电商物流发展

路透北京4月6日 - 中国国务院周三召开常务会议决定，实施装备制造业标准化和质量提升规划，推动在机器人等重点领域标准化实现新突破，力争到2020年使重点领域国际标准转化率从目前的70%以上提高到90%以上。

中国政府网援引会议内容称，部署推进“互联网+流通”行动，促进降成本扩内需增就业，同时还确定了2016年深化医药卫生体制改革重点。

会议要求，瞄准国际先进水平，实施工业基础和智能制造、绿色制造标准化和质量提升工程，加快关键技术标准研制，推动在机器人、先进轨道交通装备、农业机械、高性能医疗器械等重点领域标准化实现新突破，并适应创新进展和市场需求及时更新标准。

在互联网+流通行动中，要突破信息基础设施和冷链运输滞后等“硬瓶颈”，打造智慧物流体系，发展物联网。尤其要加大农村宽带建设投入，带动工业品下乡、农产品进城，为农产品销售提供便利。

要破除营商环境“软制约”。建设商务公共服务云平台，开展允许无车企业从事货运和商户选择执行商业平均电价或峰谷分时电价的试点。还要促进线上线下融合发展，加快分享经济成长。

在今年的医改重点中，将城市公立医院综合改革试点城市，由100个扩大到200个。开展县级公立医院综合改革示范。在全国70%左右的地市开展分级诊疗试点，开展公立医院在职或退休主治以上医师到基层医疗机构执业或开设工作室试点。

还要健全补偿机制，新增试点城市公立医院取消药品加成，严控不合理检查检验费用。年内实现大病保险全覆盖，让更多大病患者减轻负担。全面推进公立医院药品集中采购，建立药品出厂价格信息可追溯机制，推进基本医保全国联网和异地就医结算等。（完）