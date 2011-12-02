电监会：预计2015年中国风电装机容量将翻番

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月2日电---中国国家电力监管委员会周五表示,中国风电装机容量已达近4,000万千瓦,风力发电量占到全国发电量的1.5%,预计到2015年风电装机容量和发电量均将翻番.
新华社援引国家电监会副主席史玉波表示,"十二五"(2011-2015年)期间将进一步加快风电等可再生能源发展,预计到2015年风电装机将达到1亿千瓦,年发电量达到1,900亿千瓦时,占全国发电量的比重将超过3%.
电监会在京发布的风电安全监管报告并显示,今年1-10月,全国风力发电量达到583亿千瓦时,同比增长56.9%.
中国风能资源丰富,据估算陆地风能资源可开发量为23.8亿千瓦,海上风能资源可开发量约2亿千瓦.
2010年中国以41.83千兆瓦风电装机总量超过美国跃居世界第一.在2003-2009年的六年间,除2008年受金融危机影响以外,每年新增风电装机容量的增幅都在100%以上.根据风电发展综合规划报告,到2020年、2030年和2050年,风电装机容量将分别达到2亿、4亿和10亿千瓦,成为中国的五大电源之一.到2050年,风电将满足国内17%的电力需求.(完)
--发稿 谢衡; 审校 张喜良
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
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