山西省电力体制改革综合试点获批 将组建电力交易机构--中国发改委

路透北京3月1日 - 中国国家发改委称，同意山西省开展电力体制改革综合试点，加快组建相对独立的电力交易机构，到2017年，该省电力直接交易量达到全社会用电量30%。

周二刊登在发改委网站的新闻稿指出，试点不得采取行政命令等违背改革方向的办法，人为降低电价，不得以行政指定方式确定售电主体和投资主体；不得借机变相对其提供优惠电价和电费补贴。

“第一阶段（2015年—2017年）：电力行业市场化体系初步构建，...完成相对独立交易机构的组建和交易平台的建设与运行。”山西省电力体制综合改革试点实施方案指出。

方案称，研究制定山西电力交易机构组建方案，报经国家发改委、国家能源局组织论证后实施，并进一步扩大省内电力直接交易规模，以试点形式推进跨省跨区电力直接交易，适时开展现货交易。试点先行，逐步放开售电侧市场准入，健全购电交易机制。

山西省电力体制改革重点和路径是：理顺电价机制。还原电力的商品属性，理顺电价形成机制。按照“准许成本加合理收益”分电压等级核定输配电价。有序放开输配以外的竞争性环节电价，分步实现公益性以外的发售电价格由市场形成。

方案提到，山西实施电力体制综合改革有需求。当前国内能源生产和消费格局已处于相对过剩阶段，山西长期以来山西形成了“一煤独大”畸重型产业结构，通过改革促煤电铝、煤电冶、煤电化等产业循环发展，实现资源高效优化配置是山西的战略选择。

数据显示，2014年山西全省电力装机6,305万千瓦，居全国第八位，其中，可再生能源装机1,113.5万千瓦，占全省总装机容量的17%。全社会发电量2,643亿千瓦时，居全国第六位。外送电量820亿千瓦时，居全国第三位。

国家发改委周二表示，2016年将保持价格总水平基本稳定，加快推进电力、天然气、医疗服务等重点领域价格改革，清理规范不合理收费，健全成本价格监管制度。(完)

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