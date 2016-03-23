中国电动车使用成本十年后与传统能源车持平--瑞银

路透上海3月23日 - 瑞银中国证券研究主管、亚洲汽车行业研究主管候延琨周三预计，基于包括电池等重要零部件成本的下降及排污标准提高等原因，预计2020年欧洲的电动车在使用成本上和传统的内燃机达到平衡，中国可能要等到2025年左右，之后就将分别进入快速发展期。

面对扑面而来的电动车热潮，他认为，目前最具投资价值的是电池行业，相对其他部件而言，电池的技术壁垒最高，而且是电动车发展的核心产业；其次是电动车生产企业，但因电动车当前贡献利润仍较小，对传统车厂的提振较为有限。

他在媒体电话会上表示，在中国政府近几年较大力度的补贴力度下，国内新能源车销量已出现暴发式增长，这种规模效应和技术进步使得电池成本在五年内下降一半。今后五年，电池成本估计还将以每年7%的速度下降，至2020年，电池成本约是目前的65%-70%。

“电动车的推广，主要是两个推动因素，一个是法规对排放严格要求的执行程序...另一个整个制造过程、生命周期中二氧化碳的总排放量。”他说，在欧洲，核电和太阳能等清洁能源占比较高，比较容易达到二氧化碳的平衡。

他认为，2020年电动车在欧洲会成为所有新能源汽车当中最有效的、最便宜的一种出行方案。在中国，2025年之前应该是可以达到。

中国工信部部长苗圩近期透露，中国去年的电动车销量超过30万辆，预计今年的电动车产量和销量将翻番。中国已成为全球电动车销量最高的国家，首次超越美国。

随着中国电动车规模的扩大，外界开始担忧政府补贴是否具有可持续性。候延琨认为，去年整个中央政府加上地方政府，一共在电动车方面投放了约900亿元人民币，包括直接对厂家的现金补贴，包括建充电站、充电桩的补贴、对研发促进项目的补贴。而900亿相对来说只占中国去年整个财政预算的0.4%。

他说，政府已出台相关规划，未来几年将逐步下降补贴，所以即使每年销售以两成以上的增速上升，补贴总额还是可以控制的。

中国财政部去年底发布通知，2017-2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中2017-2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019－2020年补助标准在2016年基础上下降40%。（完）