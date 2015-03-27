中国火电上网电价二季度将下调 销售电价或迎首次联动--报载

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月27日 - 中国经济参考报周五报导，中国火电上网电价和销售电价或将在今年二季度迎来下调，电力企业或因此减利约473亿元人民币。
经济参考报援引消息人士称，与前两次只有上网电价调整不同，此番销售电价也将同步下调；调价后，预计全国电价平均降幅超过每千瓦时0.015元。
“春节前发改委价格司又召集了两大电网、五大发电集团以及中电联的相关人士开会讨论，上网电价肯定要下调，销售电价也将有一定程度的下浮。”经济参考报援引消息人士表示。
报导称，本次电价下调的幅度将参考各地的煤炭价格变动幅度，预计将在每千瓦时0.01元到0.03元，平均降幅超过每千瓦时0.015元。
2012年12月25日，中国国务院发文提出，当电煤价格波动幅度超过5%时，以年度为周期，相应调整上网电价；此后于2013年10月和2014年9月，上网电价曾两度下调。
中国国家能源局副局长王禹民之前表示，将还原电力商品属性，形成由市场决定电价的体制，并要逐步打破垄断；此后，中国证券报报导，新电改方案已内部下发，明确管住中间、放开两头的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价。（完）
(发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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