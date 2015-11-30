中国发改委：电力体制改革向核心区推进 发售电环节引入竞争

路透北京11月30日 - 中国国家发展和改革委员会周一发布电力市场建设、交易机构组建和规范运行、发用电计划有序放开、输配电价改革、售电侧改革及规范自备电厂等六个核心配套文件，发电和售电环节引入竞争，建立购售电竞争新格局，标志着新一轮电力体制改革正向核心区快速推进。

发改委网站刊登的新闻稿称，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，加强对电网输配电环节监管的同时，在发电侧和售电侧引入竞争机制，将建立购售电竞争新的格局。

“参与电力市场交易的发电企业上网电价由用户或售电主体与发电企业通过协商、市场竞价等方式自主确定，随着发电成本降低，用户电价也将降低，从而增加企业利润，拉动地方GDP增长。”新闻稿称。

按照“准许成本加合理收益”原则，单独核定输配电价。在此基础上，发、购电价格通过协商或竞价形成，充分体现电力商品属性，有利于发挥价格的信号传递作用，实现市场在能源资源配置中发挥决定性作用。

有序推进售电侧改革，放开用户选择权，同时向社会资本开放售电业务，多途径培育售电主体，形成多家售电竞争格局。用户拥有购电的自主选择权，可以根据自己的个性化需求，实现差异性选择意愿，促进各类电力企业降低成本、提高效率、提升服务。

允许各类社会资本进入售电领域和新增配电领域，将带来新的潜在盈利机会。随着售电侧放开，发电企业、供水供热企业、燃气企业、节能服务企业、新能源企业等市场主体进入售电侧开展业务。放开增量配电投资业务在一定程度上可以调动社会资本参与配网建设的积极性，增加了配电网建设资金来源。

发改委称，随着新一轮电改的深入推进，电力行业迎来深层次的变革，推动发电侧和售电侧有效竞争，推动电网协调健康发展，使电力市场更有活力、更有效率、更加公平、更加便利，将为中国经济发展释放巨大的红利。

随着配套文件的出台，新一轮电力体制改革将步入全面实施的关键阶段。截至目前，发改委、国家能源局已批复云南省、贵州省开展电力体制改革综合试点；深圳市、内蒙古西部、安徽省、湖北省、宁夏自治区、云南省、贵州省开展输配电价改革试点；还有一批省份即将开展售电侧改革试点。（完）

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