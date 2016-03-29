输配电价改革力争明年全国全覆盖推动电力市场化--中国发改委

路透北京3月28日 - 中国国家发改委价格司巡视员张满英周二称，今年输配电价改革试点范围将扩围至18个省级电网以及国家综合电改试点省份，并力争能在2017年实现全国的全覆盖。

他在发改委新闻发布会上指出，输配电价改革试点地区，要加强电力市场建设，推动电力市场化交易，完善交易的规则，通过市场行为逐步扩大市场形成电力价格的范围。

“说到底，也就是电力市场建设到哪里，电价就放开到哪里，逐步要做到这一点，开展试点的地方要按照这个目标要求来做。”张满英指出。

他并强调，开展输配电价改革重在制度和机制建设，目前已经制定了输配电价改革的实施意见和输配电成本监审的办法，下一步还要制定输配电价制定的规则。

对于下一步输配电价改革的走向，云南省物价局局长郭继先在同一场合指出，从监管部门来说，一是交叉补贴的处理，在下一步深化改革当中是有难度的，需要进一步加强研究，妥善寻找各种渠道消化交叉补贴的问题，使输配电价的核减更加科学合理。二是抓紧研究接入系统服务价格的有关问题。

他亦强调，云南作为输配电价格改革试点，改革的效果就是降低了企业的用电成本，通过直接电力市场交易后电价下降，企业用电成本实质性降低，为电力用户带来了直接的改革红利。且通过市场化交易价格信号，及时向两端进行传递，也发挥了价格调节电力供需的作用。

数据显示，云南省去年参与市场化交易的320亿电量综合平均下来，每千瓦时电价降低了1毛零8厘，为参与交易的企业减轻负担35亿，这是最直接的一个效果。

输配电价改革是电力体制改革和价格机制改革的关键环节，也是电力供给侧结构性改革重要内容。电改总体思路是“管住中间，放开两头”，推进市场化。输配电价改革就是“管住中间”的关键改革措施，目的是转变对电网企业的监管模式，打破电网在“买电”和“卖电”两头的“双重垄断”。（完）