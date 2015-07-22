中国长江三峡集团以现金方式增资国家电网抽水蓄能子公司

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月22日 - 中国国家电网公司近日宣布，将与中国长江三峡集团公司进行资本合作。后者以现金方式对国网新源控股有限公司进行增资，增资完成后，国家电网公司持股70%，中国长江三峡集团公司持股30%。
国家电网公司网站新闻稿称，双方将目前拥有及今后获取的抽水蓄能电站储备项目，统一纳入国网新源控股有限公司进行开发和运营。本次资本合作，有利于实现国有资本在更大范围优化配置、保值增值。
新闻稿并称，此次合作将提升新源公司生产运营水平、健全完善法人治理结构；有利于拓宽资本渠道，增强资本实力，推动抽水蓄能事业持续健康发展。
国家电网公司以建设运营电网为核心业务，其所属国网新源控股有限公司是从事抽水蓄能电站建设和运营的专业化公司。中国长江三峡集团公司是以大型水电开发和运营为主的清洁能源集团，是水电行业龙头企业。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。