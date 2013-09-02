中国淘汰低端造纸业落后产能 涉及67家企业

路透北京9月2日 - 中国工业和信息化部周一公布第二批2013年工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及全国各地67家企业，淘汰项目全部属于低端造纸行业。

新华社报导，根据工信部要求力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，确保在2013年12月底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移，并做好对淘汰落后产能企业的现场检查验收和发布任务完成公告工作。

“为适应化解产能过剩矛盾和大气污染防治的新要求，我们决定再进一步加大力度，提前一年也就是在2014年完成‘十二五’淘汰落后产能任务。在此基础上，我们将追加目标任务，争取在2015年再多淘汰一批落后产能，具体的目标任务正在与地方沟通和协商过程中。也希望用这种形式，使更多的落后产能退出行业。”工信部部长苗圩称。

他表示，最近几年中国加大了淘汰落后产能的力度，但新增产能的速度远远大过淘汰落后产能的速度，所以就带来了产能过剩的问题。经过研究，2011年中国确定了“十二五”19个行业淘汰落后产能目标任务。

工信部7月下旬公布了今年首批工业行业淘汰落后产能企业名单，涉及铜冶炼和氧化铝等19个行业，并强调要力争在9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能，并确保在今年年底前彻底拆除淘汰，不得向其他地区转移。表明中国化解产能过剩难题的行动正得到进一步落实。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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