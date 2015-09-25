中国将宣布2017年推出全国碳排放交易市场--美国官员

路透华盛顿9月24日 - 美国官员表示，中国周五将宣布在2017年推出一个全国碳排放交易市场，做为中美气候变化联合声明中的部分内容，该声明旨在推动全球气候变化协定的谈判。

这是中国国家主席习近平周五同美国总统奥巴马的会晤中，预期双方将公布的几个政策声明之一。两国领导人将在中国的网络间谍、中国经济政策与地域性疆界等争议中展开对话。

这项“中美联合声明”将建立在双方去年取得的突破性公告基础上。

周五他们将拟定一个新的现有内部举措，向全世界展现中美这两个全球最大碳排放者，达成相关目标的决心，也将“引领全世界朝着一个持久的全球气候协议前进，”该名美国官员表示。

中国将首次证实2017年推出全国碳排放市场，以帮助达到碳排放在2030年前后触及峰值后逐步减少的目标。该市场将涵盖发电、钢铁、化工和水泥等关键行业。

“这些行业的排放总量在中国环境污染中占据很大比例，这说明中国正在实践承诺，采取重要的政策行动，”这位美国官员周四对记者称。

全国碳排放市场的设计将依据中国目前七个地方碳排放市场积累的经验进行。

美国和中国预期还将宣布，承诺完成控制重型卡车排放的监管，并围绕在设立能效和适用标准方面展开合作提出新建议。

美国官员指出，中国也将承诺向穷国提供帮助，以适应气候变化或采用更清洁的能源技术。

中方官员最初未予置评，但计划单独会见国内媒体。(完)