（修正）中国排放新规或能缓解污染 但难解决产能过剩问题

(修正内文中的直接引语)

* 中国将对钢厂实施污染物排放“特别限值”

* 可能增加钢铁企业运营成本

* 但对钢铁产业重组可能作用不大

路透北京3月11日 - 中国将推出新政策使钢铁产业变得更加环保，但这项政策对于解决产能过剩，或保护大型国有钢企免受规模小而灵活的同业竞争却作用不大。

中国环境保护部表示，将自下月起对主要产业实施大气污染物特别排放限值，涉及产业从钢铁、石化、水泥、到有色金属和燃煤火电厂，而且在主要钢铁产区已经开始进行环境监察。

但对于钢铁产业而言，问题不仅仅是污染那么简单。

许多行业人士希望该规定能帮助解决产能过剩问题，通过削减民营钢厂数量以提高宝钢(600019.SS)、武钢600005.SS和鞍钢(000898.SZ)等国有巨头的市场份额。

“如果能更好解决排放问题，减量是其中一方面，”宝钢股份董事长何文波上周在两会期间表示。“至于你说会不会加强立法，我们现在是非常赞同的，而且对于钢铁行业内，具有一些水平的公司，不会反对只会赞成。”他指出，实施环保标准将有助于创造公平的竞争环境。

中国最大钢铁集团--河北钢铁集团董事长王义芳也表示，中国需要利用环保制度来限制产能过剩。

大型钢铁企业的利润被小型企业蚕食，政府也试图通过提高行业标准和准入门槛来提升大型企业的竞争地位。政府希望到2015年前10大钢铁企业的产能占比由目前的约50%上升至60%，并很可能利用污染和资源利用标准等“行政手段”来实现目标。

“我认为政府控制污染的措施是真心的，但另一方面当然也试图增加对钢铁产业的控制。提高空气质量和改善钢铁产业秩序是个一箭双雕的策略，”一位要求匿名的政府政策研究者表示。

**一厢情愿**

不过，许多分析师认为，政府又有一厢情愿之嫌。尽管由于污染新规的颁布，行业内的小企业成本会升高，但大企业也会一样受创。

“当前，许多大型钢厂也达不到环境标准，”中国联合钢铁网分析师Cheng Xubao称。

新规是中国对1月末弥漫北京上空的雾霾天气的反应对策之一。中国科学院研究显示，尽管雾霾很大比重来自车辆和烧煤，但大约五分之一来自北京周边地区，特别是钢铁大省河北省。

钢铁是致污的最大来源之一，主要是由于生产过程中使用炼焦煤。中国去年7.16亿吨粗钢产量，意味着消耗大约4.3亿吨炼焦煤。

但行业高层坚称，大多数钢铁企业已设有必要设备，包括集尘器、脱硫“洗涤器”以及防护屏等。中国钢铁工业协会秘书长张长富今年稍早曾表示，钢铁行业被打上“罪魁祸首”的标签，尽管现在基本已成为“绿色行业”。

“对于河北钢企的环境要求...已基本到位。目前，整个钢铁行业的经营状况非常艰难，”中国社科院钢铁政策研究员江飞涛称。

问题往往存在于监督环节。许多炼厂在监管者不视察时会关闭设备，以降低成本，而官员们则倾向于视而不见。

“问题是机器是不是在运转，当地政府是不是有决心去执行，”未来资产证券分析师刘晓宁称，他指出问题基本仍是经济问题：当地政府不愿对提供数千个就业岗位和带来数以百万元计税收的行业下重手。中央政府也不愿伤及河北省的经济生命线，引发大量民工涌入北京的风险。

**国有与民营**

河北省省长张庆伟上周表示，河北省将致力于改组钢铁行业，并提高环保信誉，不会只聚焦于民营企业。“我们将支持那些做的好的企业，不管它们是国有的还是民营的，”他说。

单纯从经济上来讲，过去两年，小型民营企业在严峻条件下表现最好。因此在环境成本上升时，这些企业也更可能继续存活下来。

中国钢铁工业协会1月抱怨称，其成员企业--大多数为大型国企--去年利润下滑98%，因需求疲弱和产能长期过剩，而小型钢企“肆意扩张”更令情况恶化。不过中国钢铁工业协会一直不愿承认，这些民营企业仍然比笨重的国企盈利更佳。

“2012年钢铁行业并不像媒体报导的那样糟糕，因为民营企业的利润率普遍好过国有企业，”一位不愿署名的钢铁行业官员说。

“他们能更快地对市场做出反应。因为民营企业的产量由自己控制，如果运营亏损，他们可以停产，但国有企业仍在售出，即便每笔出售交易都在亏损。”(完)

(编译 李春喜/石冠兰/杜明霞；审校 张明钧)

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