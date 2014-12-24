中国今年超额完成多项节能减排目标 明年非化石能源占比需达11.4%

特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》 在海外引发不安
路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
路透北京12月24日 - 中国今年多项节能减排目标有望超额完成。国家发改委副主任解振华周三称，今年全年单位GDP（国内生产总值）能耗大体上将下降4.6%到4.7%，现在看来能够超额完成任务，并称2015年非化石能源占比要达到11.4%。
新华社报导并引述他的话称，明年要继续加大结构调整力度，实现节能减排约束性目标，结合化解产能严重过剩和培育新的经济增长点，科学构建增量，优化升级存量，开工一批水电、核电项目，因地制宜发展风电、太阳能、生物质能等，推动分布式能源发展。
报导援引工业和信息化部副部长苏波在同一场合的话称，预计今年万元工业增加值能耗同比下降7%左右，万元工业增加值用水量同比下降5.8%。“十二五”前四年，工业能耗、水耗累计下降21%和28%左右，基本上提前一年完成“十二五”目标。
“十二五”前四年，预计累计淘汰炼钢、炼铁、水泥、平板玻璃落后产能分别达到7,500万吨、6,900万吨、5.7亿吨和1.52亿重量箱，大幅度超额完成“十二五”淘汰目标。
中国国家能源局监管总监谭荣尧11月曾表示，未来中国将大力推进能源节约，控制煤炭消费总量，大力发展非化石能源，2020年煤炭消费总量控制在42亿吨左右，非化石能源消费比重达15%。（完）
(发稿 李然; 审校 林高丽)
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路透奥斯陆/华盛顿5月18日 （记者 Alister Doyle/Valerie Volcovici） - 美国共和党总统推定候选人特朗普宣称若当选将重新谈判《巴黎气候协议》，此番表态周三在海外引发不安。《巴黎协议》的支持者称，拥抱该协定符合特朗普的利益。
榜单中空气污染最严重的城市是伊朗的扎布尔（Zabol），夏季连月沙尘暴，PM2.5浓度达217。之后依次是印度的瓜里尔（Gwalior）和安拉阿巴德（Allahabad）、沙特的利雅得和阿尔朱拜勒，以及印度的巴特那（Patna）和赖布尔（Raipur）。
汤森路透基金会纽约5月9日 （记者 Sebastien Malo） - 据澳大利亚研究人员，由于海平面升高和侵蚀作用，太平洋已有五个小岛消失。该发现被认为首次从科学上证实气候变化对太平洋海岸线的影响。