中国二季度城镇登记失业率4.1%

中国人力资源和社会保障部周三公布，今年二季度中城镇登记失业率为4.1%。这已是自2010年9月以来连续八个季度维持不变。人保部新闻发言人称，2012年1-6月全国城镇新增就业694万人，完成全年900万人目标的77%。截至二季度末，全国实有城镇登记失业人数为918万人。