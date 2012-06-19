中国鼓励民资进入矿产勘查开发等领域--国土资源部

路透北京6月19日电---近期鼓励民间资本投资的政策陆续出台.中国国土资源部日前发布意见,鼓励、支持和引导民资进入土地整治、矿产资源勘查开发等领域,以保持公平竞争的国土资源市场环境.

刊登在国土资源部网站的意见稿提出,鼓励民间资本自主组建勘查单位,申请勘查资质,参与"找矿突破战略行动",开展地质勘查;鼓励和引导民间资本参与油气资源勘查开采,包括支持民间资本依法投资参与非常规油气资源(页岩气、煤层气、油砂等)的勘查开采,并依法保护民间资本参与石油天然气勘查开采的合法权益.

鼓励和引导民间资本参与土地整治和矿山地质环境恢复治理,民间资本投资主体可依照程序向当地国土资源主管部门申报土地整治项目,经批准後,利用自筹资金或者结合生产建设活动,开展土地整治.

意见提出,要保障民间资本投资主体参与国土资源领域市场竞争的平等权利;在依法依规的前提下,支持、鼓励民间资本投资主体以市场交易、合资合作等方式盘活利用其他国有建设用地.

本周稍早,中国住建部称将进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域;此前,中国亦已表示将支持民资进入银行、交通运输等领域.

《国务院关於鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(新36条)於2010年5月实施.今年2月国务院明确要求今年上半年制定出台民间投资实施细则,民间资本进入铁路、市政、金融、能源、电信、教育、医疗等七个领域被列为今年需要重点落实的工作任务.(完)

欲浏览更多详情,请点选中国国土资源部网站:(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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