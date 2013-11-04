中国鼓励外商参与中国矿产勘探开发

路透北京11月4日 -中国国土资源部部长姜大明近日表示，中国鼓励外商企业充分发挥资本、技术、管理等方面优势，依照有关法律，积极参与到中国矿产资源勘查开发、矿产资源综合利用、页岩气勘查开发等领域中来。

国土国资源部网站新闻稿援引他的话指出，国土部将面向包括外商企业在内的各类投资主体，持续推进矿业权市场开放，努力营造开放、公平、多元的矿产资源勘查开发投资格局。中国目前矿产勘查投入中，社会资金占到70%以上。

他还表示，国土部正积极推进20个重要成矿区带78片整装勘查区的地质调查和矿产勘查工作。同时，努力实现三年有重大进展、五年有重大突破、八到10年重塑矿产勘查开发格局的总体目标，力争用10年左右的时间，形成一批重要矿产资源接续基地。

姜大明称，在找矿突破战略行动推动下，中国正掀起新一轮地质找矿高潮，第一阶段的三年目标有望超额完成。

他指出，虽然当前全球矿业还处在深度调整期，但从长期来看，新一轮矿业发展的“超级周期”仍在持续。随着覆盖全球几十亿人口的新兴经济体和发展中国家工业化、城镇化的持续推进，在相当长一段时间内都将保持对矿产资源的强劲需求。（完）

(发稿 张晓翀/林琦；审校 曾祥进)

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