中核将竞购Enel所持Slovenske Elektrarne部分股权--官员

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透布拉格8月20日 - 斯洛伐克经济部长Vazil Hudak周四称，预计中国核工业集团公司将在8月底之前、对意大利国家电力公司(Enel)(ENEI.MI)所持斯洛伐克电力生产商Slovenske Elektrarne的部分股权发出具有约束力的投标。
“目前已有两家投标方发出具有约束力的投标，中国核工业集团公司目前正在对Slovenske Elektrarne展开尽职调查(due diligence)，预计会在8月底之前发出具有约束力的投标，”Hudak向记者表示。
“意大利国家电力公司告知斯洛伐克政府，该公司将在9月初从投标方中择优选择，”他表示。
意大利国家电力公司正寻求出售所持Slovenske Elektrarne的66%股权，为自身发展提供融资。这家意大利集团已表示，预计将在今年第四季完成一部分少数股权的出售事宜。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。