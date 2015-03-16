2月全社会用电量同比降6.3% 工业下行压力大--中国能源局

中国加强用汇真实性审核 对违法违规行为保持高压打击--外管局官员
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透北京3月16日 - 中国国家能源局周一称，2月全社会用电量同比下降6.3%，1-2月同比增长2.5%。主要受占总用电量约七成的工业用电拖累，显示工业运行下行压力大。
刊登在国家能源局的新闻稿称，2月全社会用电量3,595亿千瓦时。1-2月全国全社会用电量累计8,454亿千瓦时。
新华社报导援引专家称，尽管2月份用电量同比下降有春节停产停工等因素影响，但综合前两月数据看，用电量增速的放缓首先反映出工业运行不容忽视的下行压力。
不过今年1-2月第三产业用电量增长8.1%，增速比全社会用电量增速高出5.6个百分点，比工业用电量增速高6.8个百分点。
能源局数据显示，今年前2个月，分产业看，第一产业用电量同比下降2.5%；第二产业用电量增长1.5%；第三产业用电量增长8.1%；城乡居民生活用电量1,259亿千瓦时，增长2.6%。
此外，1-2月，全国发电设备累计平均利用小时同比减少39小时。其中，水电设备平均利用小时增长21小时；火电设备平均利用小时减少52小时。同期，全国电源新增生产能力（正式投产）1,342万千瓦，其中，水电139万千瓦，火电787万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 计算单位 2015年2月 1-2月累计
绝对量 增长 绝对 增长
量
全国全社会用电量 亿千瓦时 3,595 -6.3 8,454 2.5
其中:第一产业用电 亿千瓦时 49 -4.0 110 -2.5
量
第二产业用电量 亿千瓦时 2,401 -9.0 5,900 1.5
工业用电量 亿千瓦时 2,347 -9.5 5,772 1.3
轻工业用电量 亿千瓦时 409 7.6 993 10.4
重工业用电量 亿千瓦时 1,938 -12.5 4,779 -0.4
第三产业用电量 亿千瓦时 535 3.1 1,184 8.1
城乡居民生活用电 亿千瓦时 610 -2.9 1,259 2.6
量
6000千瓦及以上电 万千瓦 132,906 9.1
厂发电设备容量
其中:水 电 万千瓦 26,440 8.8
火 电 万千瓦 91,748 6.1
核 电 万千瓦 2104 44.1
风 电 万千瓦 10,004 27.6
全国供电煤耗率 克/千瓦时 308 -7.5
全国线路损失率 ％ -0.46 -2.2
全国供热量 万百万千 87,174 4.3
焦
全国供热耗用原煤 万吨 5,354 1.7
全国供电量 亿千瓦时 7,317 2.0
全国售电量 亿千瓦时 7,350 4.4
全国发电设备累计 小时 629 -39
平均利用小时
其中：水电 小时 373 21
火电 小时 739 -52
风电 小时 302 -2
全国发电累计厂用 % 4.6 -0.46
电率
其中：水电 % 0.3 -0.04
火电 % 5.5 -0.33
电源基本建设投资 亿元 403
完成额
其中:水电 亿元 96
火电 亿元 152
核电 亿元 55
电网基本建设投资 亿元 331
完成额
发电新增设备容量 万千瓦 1,342
其中：水电 万千瓦 139
火电 万千瓦 787
新增220千伏及以上 万千伏安 3,084
变电设备容量
新增220千伏及以上 千米 4,738
线路长度
（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京5月11日 - 中国外管局综合司司长徐卫刚近日撰文称，外汇管理将继续有序推进重点领域改革，做好与市场的沟通，进一步提升贸易投资便利化水平；同时，加强跨境资金流动监测预警，支持银行完善展业自律机制并严格履行真实性合规性等展业要求和责任，保持对外汇违法违规行为的高压打击态势。
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京5月11日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自5月11日24时起，将国内汽、柴油价格每吨分别下调250元和235元人民币。这是发改委今年第七次调整油价。