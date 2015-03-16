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中国财经 | 2015年 3月 16日 星期一 18:19 BJT

2月全社会用电量同比降6.3% 工业下行压力大--中国能源局

路透北京3月16日 - 中国国家能源局周一称，2月全社会用电量同比下降6.3%，1-2月同比增长2.5%。主要受占总用电量约七成的工业用电拖累，显示工业运行下行压力大。

刊登在国家能源局的新闻稿称，2月全社会用电量3,595亿千瓦时。1-2月全国全社会用电量累计8,454亿千瓦时。

新华社报导援引专家称，尽管2月份用电量同比下降有春节停产停工等因素影响，但综合前两月数据看，用电量增速的放缓首先反映出工业运行不容忽视的下行压力。

不过今年1-2月第三产业用电量增长8.1%，增速比全社会用电量增速高出5.6个百分点，比工业用电量增速高6.8个百分点。

能源局数据显示，今年前2个月，分产业看，第一产业用电量同比下降2.5%；第二产业用电量增长1.5%；第三产业用电量增长8.1%；城乡居民生活用电量1,259亿千瓦时，增长2.6%。

此外，1-2月，全国发电设备累计平均利用小时同比减少39小时。其中，水电设备平均利用小时增长21小时；火电设备平均利用小时减少52小时。同期，全国电源新增生产能力（正式投产）1,342万千瓦，其中，水电139万千瓦，火电787万千瓦。

全国电力工业统计数据一览表

指 标 名 称 计算单位 2015年2月 1-2月累计

绝对量 增长 绝对 增长

全国全社会用电量 亿千瓦时 3,595 -6.3 8,454 2.5

其中:第一产业用电 亿千瓦时 49 -4.0 110 -2.5

第二产业用电量 亿千瓦时 2,401 -9.0 5,900 1.5

工业用电量 亿千瓦时 2,347 -9.5 5,772 1.3

轻工业用电量 亿千瓦时 409 7.6 993 10.4

重工业用电量 亿千瓦时 1,938 -12.5 4,779 -0.4

第三产业用电量 亿千瓦时 535 3.1 1,184 8.1

城乡居民生活用电 亿千瓦时 610 -2.9 1,259 2.6

6000千瓦及以上电 万千瓦 132,906 9.1

厂发电设备容量

其中:水 电 万千瓦 26,440 8.8

火 电 万千瓦 91,748 6.1

核 电 万千瓦 2104 44.1

风 电 万千瓦 10,004 27.6

全国供电煤耗率 克/千瓦时 308 -7.5

全国线路损失率 ％ -0.46 -2.2

全国供热量 万百万千 87,174 4.3

全国供热耗用原煤 万吨 5,354 1.7

全国供电量 亿千瓦时 7,317 2.0

全国售电量 亿千瓦时 7,350 4.4

全国发电设备累计 小时 629 -39

平均利用小时

其中：水电 小时 373 21

火电 小时 739 -52

风电 小时 302 -2

全国发电累计厂用 % 4.6 -0.46

电率

其中：水电 % 0.3 -0.04

火电 % 5.5 -0.33

电源基本建设投资 亿元 403

完成额

其中:水电 亿元 96

火电 亿元 152

核电 亿元 55

电网基本建设投资 亿元 331

完成额

发电新增设备容量 万千瓦 1,342

其中：水电 万千瓦 139

火电 万千瓦 787

新增220千伏及以上 万千伏安 3,084

变电设备容量

新增220千伏及以上 千米 4,738

线路长度

（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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